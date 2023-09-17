Почему не все приняли историческую правду и зачем Польша проводит политику недобрососедства - в "Вопросе номер один"

17 сентября - точка отсчета новой истории белорусской нации. Воссоединение страны и ее народа стало судьбоносным. Еще некоторое время после эта дата была красным днем календаря. Праздник отмечали всей страной. Событиям и фактам прошлого посвящен субботний проект "Вопрос номер один" . Как отметил историк, декан факультета журналистики БГУ Алексей Беляев, этот день напоминает нам о торжестве исторической справедливости. Беларусь сумела сохранить единство нации, согласие в обществе, не создала новых линий разлома. И это главное наследие, которое предстоит передать будущим поколениям белорусов.

Почему до сих пор не все приняли историческую правду? Зачем Польша проводит политику недобрососедства? Можем ли мы вообще быть друг для друга добрыми соседями? Об этом и не только "Вопрос номер один". Проект доступен на всех интернет-платформах Агентства теленовостей.