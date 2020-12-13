Почему не выполняются обещания, и кто зарабатывает на политической благотворительности? Об этом в проекте "Понятная политика"

Ровно те же социальные лифты сегодня пытаются продать и белорусам. Еще об одном инструменте влияния на наше общество расскажем завтра в проекте "Понятная политика". Что такое фонды помощи, целая сеть которых появилась в последнее время за рубежом. И причем тут Остап Бендер? Как вербовали в стачкомы, финансировали протесты и проедали народные деньги…



Почему в неизвестном направлении исчезали десятки тысяч долларов, а те, кто поддался на призывы и лозунги, оказались просто на улице? Почему не выполняются обещания, и кто зарабатывает на политической благотворительности? Об этом наглядно и на конкретных фактах расскажем завтра после "Панорамы".



