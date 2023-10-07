Почему небо все чаще становится площадкой для провокаций - в проекте "Диспозиция"

Небо все чаще становится площадкой для провокаций. Нынешней осенью польские вертолеты уже дважды нарушили воздушное пространство Беларуси. Обсуждение этой темы ожидаемо получало в соседней стране предвыборный контекст. Волны от псевдоскандалов, правда, далеко не разошлись. Причиной стали профессиональные действия подразделений ПВО нашей республики. О воздушных рубежах - в проекте "Диспозиция".

Винтокрылая осень у нас. Лопасти знатно закружились над Беларусью не с самыми добрыми намерениями. 1 и 28 сентября польские вертолеты нарушили воздушное пространство Беларуси. Первый раз на 1200 метров авиакомплекс углубился на нашу территорию, второй - до полутора тысяч метров, затем еще раз на 300. Со стороны Варшавы ситуация развивалась прогнозируемо. Официальные представители заявили, что белорусская информация чуть ли не всегда является ложью, что якобы подтверждается записями радиолокационных устройств. Естественно, никаких записей не предоставлено. А вот у нас подтверждений полным-полно, что и продемонстрировали миру. Тут ведь стоит напомнить, что Варшава даже свое небо контролирует своеобразно. Долгое время, к примеру, соседи не могли понять, что за ракета и откуда прилетела к ним 15 ноября 2022 года, когда были убиты 2 человека. Виноватой объявили Россию, но потом оказалось, что промахнулись с выводами. Украинский был боезаряд. А еще Польша не так давно объявила о каких-то залетевших из Беларуси зондах. Искали их громко, всем миром, поискали и махнули рукой.

Иная картина с Беларусью. Возрастающая активность авиации НАТО у границ, боевые действия в Украине потребовали форсированного улучшения зрения локаторщиков ПВО. В линейке комплексов радиотехнических войск сплошь передовые станции: РЛС "Роса РБ", "Восток", "Противник", "Сопка". И ведь повезло нарушителям, что завязали знакомство только с этими образцами. Будь белорусы менее снисходительны к профессиональным качествам польских авиаторов или спецслужб, задействовали бы уже зенитные ракетные войска. Финал очевиден. Его соотечественники совсем недавно продемонстрировали на полигоне Телемба в Забайкалье. Здесь работали расчеты ЗРК С-300. Цели были максимально сложными - сверхзвуковые мишени "Стриж" и впервые радиоуправляемые имитаторы беспилотников "Банкет".





По данным комплексам наши расчеты не работали. Комплекс имеет широкий диапазон применения как мишени, имитирует беспилотный летательный аппарат, барражирующие боеприпасы и высокоточное оружие. Боевые расчеты справились с оценкой "хорошо" и "отлично", получили колоссальный опыт. Дмитрий Михолап, заместитель командующего ВВС и войсками ПВОВС Республики Беларусь

К слову, навыками реальной борьбы с условным противником обладают практически все подразделения стражей неба. И лишь лучшие заступают ежедневно на боевое дежурство по противовоздушной обороне страны.

Личный состав круглосуточно находится на своих рабочих местах, техника всегда готова к выполнению задач по предназначению. В случае обнаружения целей противника, которые будут пересекать государственную границу, личный состав всегда готов выполнить поставленную задачу по уничтожению любых средств. Весь личный состав прошел не единожды полигоны Российской Федерации, выполнял пуски на отлично. Василий Костеж, командир зенитного ракетного полка