Почему недобропорядочные подрядчики выигрывают тендеры на капремонт дома и кто потом спасает жильцов от недоделок

В Минске насчитывалось наибольшее количество долгостроев. Порой эти цифры превышали 70 % от общего количества домов в капремонте. Почему подрядчики не торопятся со сдачей объекта в обещанные сроки? Капитальный ремонт жилищного фонда - в проекте "На контроле Президента".

Долгое время в незавидном списке долгостроев числился дом по улице Берута.

Жительница дома Елена пожаловалась, что повсюду были трещины, плесень, непрезентабельный вид. "Лестницы, отмостка - все пришло в негодность", - перечислила она.

В доме вовсю работали строители, а у жильцов сквозь панельные стены, которые давно прохудились, гулял ветер, делятся жильцы. Частный подрядчик, взявшийся за ремонт этого дома, силы не рассчитал. Сначала пытался вводить дом по уже проверенной схеме - через пусковые комплексы. А потом и вовсе перекатил работы. Заказчик пытался повлиять на ситуацию самостоятельно, однако борьба с бездействием разрешилась уже в Экономическом суде. Спустя 4 года доводить до ума начатое пришел Минский домостроительный комбинат.

Житель дома Сергей рассказал, что частник сделал ступени, на которых он уже дважды падал. "Летом еще терпимо, а зимой - беда. Но вот молодцы, что подключили ЖКХ, новый подрядчик молодец", - считает мужчина.

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Тендер должен отсеивать всех недобропорядочных подрядчиков. Как так получается, что они все-таки попадают на объекты? Такой вопрос был задан первому заместителю генерального директора ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Вячеславу Батуре. "Подрядные организации на этапе участия, когда подают документы на конкурс, являются состоятельными, но в ходе стройки, наверно, не хватает каких-то оборотных средств, трудовых резервов, поэтому они и не могут выполнить те обязательства, которые на себя взяли", - предположил он.