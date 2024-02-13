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Почему нельзя давить прыщи на лице?
Прыщ очень портит внешний вид и настроение, особенно когда располагается на самом видном месте и не поддается коррекции при помощи макияжа. Выдавить гнойничок - первое решение, которое приходит в голову. Почему этого делать не стоит, рассказала врач-дерматовенеролог Марина Цедрик. Советы медика публикует sb.by.
"Как только закралась такая мысль, делаем глубокий вдох и убираем руки прочь от лица!" - предупреждает специалист. Последствия необдуманного решения могут быть очень печальными.
Воспаление - защитная реакция организма. Выдавить прыщ не значит решить проблему, поскольку она не выявлена и не устранена. Следовательно, высыпания будут снова и снова. Механические воздействия приводят к повреждениям кожного покрова. И на месте гнойничков появляются покраснения, уплотнения, бугорки или раны, остаются пигментные пятна, следы постакне, образуются красновато-синюшные пятна, а иногда и шрамы, рубцы (которые приходится лечить длительное время).
"При выдавливании прыщей происходит "рассеивание" инфекции на ближайшие участки кожи, происходит закупорка сальных желез, что приводит к запуску нового воспаления. Кроме того, механическая травма повреждает кровеносные и лимфатические сосуды, куда тоже попадает инфекция и мигрирует по всему организму. И не будем забывать о том, что выдавленный прыщ открывает ворота в организм для вредных бактерий", - подчеркнула Цедрик.
"Треугольник смерти" на лице
Врач рассказала, что особенно опасно пытаться избавиться от высыпаний между носом и губами: эту зону не зря прозвали "смертельным треугольником" - здесь располагается максимальное количество поверхностных кровеносных сосудов, которые сообщаются с сосудами головного мозга напрямую.
Выдавленный под носом прыщик может стоить человеку жизни из-за занесенной инфекции.
Фото:pixabay.com
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