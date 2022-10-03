Почему нельзя ложиться спать с мокрыми волосами

Многие слышали о том, что не стоит ложиться спать сразу после мытья волос, поскольку это негативно влияет на их качество. Почему так происходит, ответил стилист-колорист Денис Шефель, сообщает sb.by.

Как отметил специалист, если регулярно ложиться спать с мокрой головой, волосы могут потерять здоровый и ухоженный вид.

"В волосе у нас есть три вида связи: соленые, водородные и дисульфидные. О последних мы говорить не будем, поскольку они являются самыми крепкими. А вот водородные и соленые связи при мытье волос разрушаются водой, а затем обратно соединяются", - рассказал эксперт.

Он напомнил о том, что во сне человек нередко переворачивается, все это время волосы соприкасаются с подушкой.

"Волосы растягиваются, поскольку еще не все связи успели соединиться, начинают запутываться друг о друга. В итоге утром на голове можно увидеть мочалку, которую крайне тяжело расчесать",- добавил Денис Шефель.