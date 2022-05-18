Почему неонацисты из батальона "Азов" сдались в плен именно на этой неделе?

Зато украинские СМИ пытаются обыграть все так, будто сдача азовцев в плен российской армии была по плану Киева. Но судя по реакции в западном сообществе, очевидно, для заморских кураторов это неприятная неожиданность. Но какая в этом подоплека? О политическом весе "Азовстали", под которым рушится украинская пропаганда фашизма, - авторский комментарий Марии Петрашко.

Одна из самых обсуждаемых новостей последних дней - сдача в плен неонацистов из батальона "Азов", их выход с "Азовстали" в Мариуполе. Пока украинская пропаганда устраивает невероятный цирк, рассказывая, мол, сдача в плен плановая. Вообще это чуть ли ни хитрый план наступления на Москву. Западная пресса тоже забывает про слово "плен" и "журналистская этика", называя это почему-то эвакуацией. А вот другие не разделяют милосердие к фашистам в плену, которых как раз-таки пришли денацифицировать, а те забаррикадировались на "Азвостали". Сначала демонстративно игнорировали гуманитарные коридоры, предоставленные российской армией, и призывы сдаться, сохранив и свои жизни, и жизни заложников из мирного населения Мариуполя. Потому что Киеву очень нужно было вновь выставить Россию агрессором. Поэтому и ожидали азовцы окончания "Евровидения", не могли же они сдаться раньше и обломать такой пиар на весь мир. Лучше кишками наружу лишние сутки полежать.

Но ведь все видели жуткие кадры того, как азовцы мучили, насиловали, истязали и казнили заживо мирных жителей Донбасса, как азовцы, когда их пришли денацифицировать, прикрывались местными жителями Мариуполя. Сколько ужасающих рассказов очевидцев, сколько видеофактов.

- Как застрелил?

- Просто застрелил человека. Это "Азов", это хуже фашистов.

- Украинская армия стояла там, на комбинате, били по городу, уничтожали город.





- Но здесь находились ДНРовские или российские военные?

- Не было здесь, а украинская армия была.

- Может, они били по российским военным?

- Какие российские? Не было здесь. Мы, жители, здесь были.





- Детская библиотека там была, притянули пулеметы и потом по этому дому с той стороны начали стрелять.

- Люди даже когда в окно смотрели, то приходили и стреляли по окнам.

- Какие солдаты?

- Украинские.

- "Азов".





Не напоминает действия предков-фашистов из СС "Галичина", заживо сжигавших целые деревни в Беларуси? Бойцы полка "Азов" неслучайно на свои шевроны нашивают "вольфсангель" - так называемый волчий крюк, изображение которого в нацистской Германии принадлежало 2-я танковой дивизии СС "Дас Райх". В мариупольском аэропорту, например, батальоном был создан концентрационный лагерь смерти, где в течение многих лет пытали и убивали мирных жителей Донбасса, считавшихся нелояльными. Бойцы "Азова" гордились многими своими нечеловеческими зверствами, например, преследованием темнокожих, цыган, причастностью к массовому сожжению и убийству в Доме профсоюзов в Одессе или сожжению заживо на кресте ополченца.

И Президент Беларуси предупреждал обо всей опасности благосклонности к украинским нацистам.





Это западные элиты взрастили в Украине этого монстра, свергли законную власть, вооружили до зубов новоявленных приспешников Бандеры, сделали нацизм государственной идеологией, столкнули братьев украинцев и россиян. К слову, именно этот элитный полк ВСУ готовил и наемников с белорусским паспортом. Казалось бы, как можно добровольно слушаться и учиться у них? Но послушайте, что говорят про "Азов" белорусские наемники. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

- Какое у вас мнение об "Азове"?

- Безусловно, храбрые мужчины с правильными идеалами. Это что касательно Украины, воинов "Азова". За них должны говорить их поступки.

Поднаторев в фашисткой идеологии, они хотели зиговать и в Беларуси.

Для нас канчатковы пункт - гэта вызваленне нашай радзімы. Хай лукашысты далучаюцца да нашага эфіру, чакаюць, мы хутка прыйдзем. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Но не вышло и не выйдет, потому что у нас фашизм не приемлем на генетическом уровне. Кстати, признались, что с белорусским паспортом среди фашистов было страшно. Успокоились, только получив военный билет.





- Как вы ощущаете, проблема легализации добровольцев из Беларуси в Украине решается лучше, чем в 2014 году?

- Конечно, лучше, более того, я получил военный билет. С военным билетом многие мои проблемы решились даже на постах. Если раньше я показывал белорусский паспорт, было много вопросов. Как-то даже стремновато было с белорусским паспортом. Мало ли что в голове там у кого. Были такие случаи, что действительно выставляли автоматы и думал, что расстреляют.

И вот вопрос, который возникает у многих: почему же неонацистов, фашистов из "Азова" спасают и оказывают всевозможную медицинскую помощь? Но ведь за содеянное нужно судить. Впрочем, не в суде сегодня дело. В этой истории главное скорость, с которой новости разлетаются по окопам. Какая разница, сколько дней неонацисты протянули с несчастными заложниками на "Азовстали", если все увидели, поняли и навсегда запомнят, что Зеленский своих бросает, что ВСУ - не сила. И что в плену у русских лучше, чем в окопах украинских.

Эти кадры будут отныне преследовать каждого украинского бойца. А, откровенно говоря, в ВСУ и без того с духом и единством большие проблемы. Поэтому картинки спасения фашистов - в первую очередь для их сородичей, чтобы те понимали, что фашизм будет наказан, денацификация неизбежна. Если вас еще не денацифицировали, тогда вы сами сдадитесь в плен. Эти кадры они запомнят навсегда.