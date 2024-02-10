Почему опросы в соцсетях не отражают мнение белорусов, рассказал Николай Мысливец

Взгляды белорусского общества на повседневные вопросы и отношение к современным вызовам позволяет узнать социология. Актуальна она во время проведения электоральных кампаний. Интересно сверить свое мнение с позицией большинства. Однако нередко в дело вступают политтехнологии, которые пытаются использовать для манипуляции общественным мнением с помощью различных уловок.

Фейковая социология на сегодняшний день достаточно активно используется в политтехнологиях во время электоральных кампаний. Например, когда опросы в соцсетях пытаются выдавать за социологию. Почему это не соответствует действительности и не отражает мнение белорусов, рассказал директор Института социологии НАН Беларуси Николай Мысливец.

"Самое главное правило, которым руководствуются профессиональные социологии, - это обеспечить репрезентативность получаемой информации. Для того чтобы сказать, что точно думают белорусы, в число тех, кого мы опрашиваем, нужно включить копию так называемой генеральной совокупности - людей, которые проживают и в городе, и на селе; тех, чей возраст 18 лет и немножко старше, лиц пенсионного возраста; людей, которые проживают в различных типах населенных пунктов. Это достаточно сложная и специальная математическая, техническая, технологическая процедура", - отметил специалист.