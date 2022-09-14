Почему осенью и зимой сложно похудеть, объяснила диетолог

Кто бы мог подумать, новремя года имеет огромное влияние на скорость похудения. Так, например, летом стать легче гораздо проще, чем зимой, поскольку в теплую погоду ускоряется обмен веществ. Об этом пишет sb.by, ссылаясь на врача-диетолога, эксперта по правильному питанию, директора студии похудения Светлану Кашицкую.



Врач отметила, что в холодное время года организм активно запасает жиры. "Холод влияет на метаболизм. Дело в том, что обмен веществ в тепле идет достаточно быстро, а в холоде замедляется. Организм начинает сжигать меньше жиров и запасает их", - заявила Кашицкая.



Нередко в холодное время годалишние килограммы появляются еще и из-за стресса, вызванного погодой. На этот случай диетолог также поделилась несколькими рекомендациями.



"Старайтесь не попадать в стрессовые ловушки, среди которых беспорядочный прием пищи при стрессе, особенно ночью. Это приводит к повышению кортизола и инсулина, способствующих отложению жира. Еще одна ловушка - синдром "лежачего камня", когда при стрессе запираетесь дома и сутками никуда не выходите. В результате еще сильнее провоцируются жирозапасающие свойства кортизола. Употребление алкоголя и курение, чтобы расслабиться, блокируют эффекты действия таких усилителей интенсивности обмена веществ, как эстрадиол, тестостерон, ТЗ и Т4", - отметила диетолог.