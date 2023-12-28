Почему от безобидных на первый взгляд предложений в закрытых Telegram-чатах лучше отказаться - о чем теперь сожалеют участники

Беларусь продолжает развивать экономику, создавать инфраструктуру для жизни людей, проявляя заботу о каждом. Что, несомненно, приводит в ярость беглых. Которые колесят по Европе и продолжают попрошайничать, пытаясь хоть как-то засветиться в информационном поле, придумывая невероятные истории о Беларуси. В 2020 году их плану - развалить страну - не суждено было исполниться. Белорусы выстояли, несмотря ни на что. А раскачивали страну по четко спланированному сценарию, подключив проверенные способы и новые методы, дестабилизируя общество и том числе через интернет-сообщества. Как пример, чаты по интересам, которые со временем стали деструктивными площадками. Марина Романовская встретилась с теми, кто пошел на поводу у зарубежных центров.

Вошли в чат

Мы приехали на место сбора. Нам начали раздавать белые шары. Мы не сразу поняли, о чем речь. Потом достали флаг БЧБ. Я был, мягко говоря, в шоке. Мой друг тоже. Алексей Морев, житель г. Новополоцка

Казалось бы, чем может обернутся безобидная, но это только на первый взгляд, встреча единомышленников?

В данном случае речь о любителях велопрогулок из Полоцка и Новополоцка. Свои интересы обсуждали в созданном телеграм-чате. Да, удобно. Чтобы делиться впечатлениями о новинках, да и совместные выезды организовывать. А еще - централизованно собираться на несанкционированные акции. Где раздадут атрибутику с бчб-конем и подскажут, какой ракурс для "светлых лиц" наиболее удачный. Куда ведь без отчета в интернете?

Я несколько раз попадался на такие видео. Перед камерой выставлено определенное количество людей. Каждый был с запрещенной символикой БЧБ. В том канале, в котором я состоял, публиковали собрания радикально настроенных людей. Это призыв пойти против местной власти и против власти в целом. Да, я допустил ошибку, оступился. Но свой проступок я вполне здраво оценил. И мое раскаяние в полном объеме тоже оценили. Алексей Морев, житель г. Новополоцка

"Светлые лица"

В какой именно момент велосипедное движение свернуло не на ту дорожку, рассуждает бывший участник чата Алексей Морев, догадаться не сложно.

Уже в августе 2020-го чат стали накачивать агрессивными видеороликами, вбросами и фейками. Кураторы постоянно заряжали интерес участников сообщества "скорой перамогай" и обещаниями "светлого будущего". Но для этого призывали к стачке и забастовкам.

Цель которых - остановить предприятия. А значит и белорусскую экономику. Это ведь так важно для будущего страны, уверяли те, кто продался за евро и доллар, и преследовал исключительно личные интересы.





Дело по поводу призывов доходила до бойкота и стачек. В том числе и в тех самых градообразующих предприятиях моего города. Среди задач светились такие, как нарушение технологического цикла. А самое немыслимое - это призыв нажатия на кнопку. О чем они по факту заботились? О себе? О своих карманах. Обещали им много всего. Денег, карьерную лестницу. Много денег. Ну, а что по итогу? Уехали за границу. И там сейчас кусают локти. И здесь у каждого была своя роль. Кто- то устраивал променад по городу с белыми и красными шарами, кто-то наводил панику в интернет-сообществе, а кто-то - на все руки мастер шил БЧБ-флаги и рисовал плакаты. Только посмотрите на это изобилие экстремистской атрибутики, которая должна была украсить БЧБ-шабаш. Алексей Морев, житель г. Новополоцка

Такая вот продуманная до мелочей импровизация. Все в лучших традициях интернет-технологий, отработанных не на одном государстве в период важных событий. Беларусь выстояла. Но расслабляться рано.

К сожалению, наблюдается негативная тенденция вступления в закрытые, неизвестные чаты. Как показывает практика, цель создания таких сообществ несет деструктивный характер. Из примеров - чат любителей велопробегов. В данном чате начали публиковать различного рода призывы к выходу на несанкционированные мероприятия. Как следствие, данный чат превратился в сообщество, в котором вынашивали и обсуждали планы по свержению действующей власти неконституционным путем. По данному случаю правоохранительными органами было задержано более 30 человек. Оперативный сотрудник

Правоохранителям удалось установить администратора чата и привлечь к ответственности. Время переосмыслить свои действия было и у участников сообщества.

С 2020-го они вместе радовались новостям из экстремистских источников, репостили своеобразный контент. И, конечно, не стеснялись высказываться в комментариях. К примеру, ликование вызвало фото, на котором летом в Новополоцке хулиган облил белой краской машину гражданина России. Казалось бы, есть ли повод для гордости? Активистов чата противозаконный поступок все же впечатлил. В комментариях не стеснялись.

Символика признана экстремистской

"Был введен в заблуждение, пообещали бесплатную визу. Сожалею, что принимал участие", - признается молодой человек.

"В 2020 году, поддавшись негативному влиянию со стороны деструктивных ресурсов, зарегистрировался в экстремистских Telegram-каналах, в которых размещались призывы к несанкционированным мероприятиям, забастовкам, инструкции по дискредитации нашей страны и планы по смене действующей власти в нашем государстве. В настоящий момент я раскаиваюсь в содеянном. Понимаю, что мною намеревались воспользоваться для реализации и достижения своих целей", - раскаивается другой парень.

"В августе 2020 года совершал несколько заездов по городу Новополоцку, а также состоял в запрещенных ТГ-каналах и инстаграм-сообществах. Раскаиваюсь, обещаю не совершать противозаконных действий", - говорит другой молодой человек.

Покинули чат

Как не стать марионеткой в чьей-то продуманной игре? Единственно правильное решение - отказаться от нее. Ведь в подавляющем большинстве - администрирование подобных сообществ осуществляется под руководством зарубежных спецслужб и деструктивных центров. Цель которых - раскачать обстановку.