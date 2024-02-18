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Почему отчисляют студентов из белорусских университетов, рассказал Андрей Иванец
Министра образования Беларуси Андрей Иванец рассказал, что учреждения высшего образования ежегодно отчисляют несколько тысяч девушек и юношей, об этом сообщает портал1prof.by.
Глава ведомства рассказал, что причиной половины отчислений становится плохая успеваемость. Примерно столько же ребят бросают учебу по собственному желанию. Ежегодно белорусские вузы без получения дипломов покидают около 8 тысяч студентов. Это более 10% от числа поступивших в 2023 году в высшие учебные заведения. Андрей Иванец считает, что данный факт свидетельствует о недоработках в профориентационной работе. Соответственно, нужно усовершенствовать ее формат и методы. В частности, со школьниками и родителями следует общаться как представителям учебных заведений и колледжей, так и заказчикам кадров.
Министр образования уверен, что мамы и папы хотят понимать, где их ребенок будет учиться и работать, какие условия для профессионального роста возможны и т.д.
К слову, причины, по которым студента могут исключить из университета против его воли, перечислены в Кодексе об образовании. Кто-то не может сдать экзамен, другие не отрабатывают практику, третьи - не сдают зачеты. Кроме того, прогулы лекций, семинаров, лабораторных также чреваты отчислением. Грубые нарушения дисциплины, в том числе в общежитии - еще один повод, по которому можно лишиться статуса «студент». Обучающимся на платной основе важно вовремя вносить платежи, в противном случае их отчисляют. Вместе с тем отсрочку об оплате можно получить после письменного заявления в деканат.
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