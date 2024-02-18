Почему отчисляют студентов из белорусских университетов, рассказал Андрей Иванец

Глава ведомства рассказал, что причиной половины отчислений становится плохая успеваемость. Примерно столько же ребят бросают учебу по собственному желанию. Ежегодно белорусские вузы без получения дипломов покидают около 8 тысяч студентов. Это более 10% от числа поступивших в 2023 году в высшие учебные заведения. Андрей Иванец считает, что данный факт свидетельствует о недоработках в профориентационной работе. Соответственно, нужно усовершенствовать ее формат и методы. В частности, со школьниками и родителями следует общаться как представителям учебных заведений и колледжей, так и заказчикам кадров.

К слову, причины, по которым студента могут исключить из университета против его воли, перечислены в Кодексе об образовании. Кто-то не может сдать экзамен, другие не отрабатывают практику, третьи - не сдают зачеты. Кроме того, прогулы лекций, семинаров, лабораторных также чреваты отчислением. Грубые нарушения дисциплины, в том числе в общежитии - еще один повод, по которому можно лишиться статуса «студент». Обучающимся на платной основе важно вовремя вносить платежи, в противном случае их отчисляют. Вместе с тем отсрочку об оплате можно получить после письменного заявления в деканат.