ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Почему перспективы белорусской стройотрасли связаны с восточными инфраструктурными проектами?

Санкционная действительность подстегивает белорусские предприятия активнее работать на восточном направлении. Этого вектора придерживается и строительная отрасль. Основным партнером остается Россия, по итогам первого квартала экспорт услуг вырос почти вдвое. Наши строители активно участвуют в крупных инфраструктурных проектах и в социальном, и в жилом секторе. Предприятия активно работают над производством своего взамен импортного.

"Лидеры в строительстве - 2022"

Для поддержки отечественных предприятий проводится конкурс "Лидеры в строительстве - 2022". В этом году проведен ребрендинг конкурса, расширен список номинаций и состав экспертного совета. Ожидается более сотни участников.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все