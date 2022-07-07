Почему перспективы белорусской стройотрасли связаны с восточными инфраструктурными проектами?

Санкционная действительность подстегивает белорусские предприятия активнее работать на восточном направлении. Этого вектора придерживается и строительная отрасль. Основным партнером остается Россия, по итогам первого квартала экспорт услуг вырос почти вдвое. Наши строители активно участвуют в крупных инфраструктурных проектах и в социальном, и в жилом секторе. Предприятия активно работают над производством своего взамен импортного.