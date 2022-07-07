3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Почему перспективы белорусской стройотрасли связаны с восточными инфраструктурными проектами?
Санкционная действительность подстегивает белорусские предприятия активнее работать на восточном направлении. Этого вектора придерживается и строительная отрасль. Основным партнером остается Россия, по итогам первого квартала экспорт услуг вырос почти вдвое. Наши строители активно участвуют в крупных инфраструктурных проектах и в социальном, и в жилом секторе. Предприятия активно работают над производством своего взамен импортного.
"Лидеры в строительстве - 2022"
Для поддержки отечественных предприятий проводится конкурс "Лидеры в строительстве - 2022". В этом году проведен ребрендинг конкурса, расширен список номинаций и состав экспертного совета. Ожидается более сотни участников.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов