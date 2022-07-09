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Почему под европейскими министрами трясутся стулья, обсудили эксперты "Клуба редакторов"

Кризис политических топ-персон Старого Света. Почему под европейскими министрами трясутся стулья? Как получилось, что санкциями они ограничили сами себя, а метод свалить вину на других не впечатляет сограждан. А также: кто отправил белорусов на убой в котел украинского противостояния - остатки полка националистов уже дают показания. Останки на совести беглых кукловодов.

Как работает дубина западной демократии по своим же согражданам? Факты и шокирующие кадры в "Клубе редакторов".

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