Почему подготовка к параду и тренировка войск так напрягает Запад - в проекте "Диспозиция"

Боевые действия в ходе последних конфликтов все чаще ведутся террористическими методами. Это в полной мере осознают в Беларуси, наша армия готова противостоять любым угрозам. В эти дни армия также готовится к параду, что раздражает определенных лиц за рубежом. О реальных смыслах парадного строя и боевого построения - в проекте "Диспозиция".

На Западе окончательно здравый смысл произвел ротацию с софистикой. Любые обещания, установки, принципы априори становятся скоропортящимся продуктом. Техника, которую еще недавно, по утверждениям из ЕС, передавать Киеву было недопустимо, уже там и убивает россиян. Обстрелы Украиной однозначно гражданских объектов практически не осуждаются, более того, оружие для таких ударов поступает все интенсивней. Будто в качестве поощрения. Вообще концентрация террористических алгоритмов и действий у наших границ наводит на определенные мысли. Но, к счастью, наводит не только на мысли. Армия в режиме нон-стоп продуцирует инструменты нейтрализации угроз. Повышенное внимание ПВО, РЭБ, дронам. Упор в войсках при этом на тактические приемы, которые приносят стратегический результат. Стереотипы летят под откос, как и прежние наставления. Простой пример. Если раньше на линейном уровне оперировали такими единицами, как взвод, рота, то теперь на первом плане - двойки. А локации для занятий - опорные пункты, укрепрайоны.

Суть в штурме опорного пункта и отражении на него нападения. Это полностью соответствует современным методикам ведения боевых действий в зоне СВО, то, что часто нашим братьям приходится производить. Эти элементы мы отрабатывали. Павел Добряк, участник соревнований

Еще пример. Если потери в СВО часто возникают при обстреле транспорта, значит, военные тут же учатся обороняться прямо в машине, на ходу. Изучается опыт сторон, берется МАЗ, инструкторы, тренировка стартует. Оптимальные наработки тут же расходятся по частям и подразделениям по принципу: высокое качество - в большое количество. И мелочей в этом процессе нет, ибо ценой каждой уже была чья-то жизнь.

Нужно правильно становиться в стойку, чтобы сильно не болтало, потому что тут неровная дорога, бугорки, МАЗ шатает из стороны в сторону, так что устойчивое положение нужно занять. Это годы тренировок. В составе группы отработали отлично, группа собранная, хорошо отстрелялись, классно. Военнослужащий

В комплексе новые приемы и формы борьбы исследуются и оцениваются в ходе проверок. Сейчас армия как раз сдает довольно масштабный экзамен. Причем сценарий для нынешнего теста даже писать почти не пришлось. Здесь западные и южные соседи преуспели. Обстановка известна и оптимизма не вызывает. Особого пессимизма тоже, потому что в ресурсы свои верим. И готовим армию таким образом, чтобы намек на решимость отстоять мир оказался не тонким. Авиация, десант, ракетные войска и артиллерия на проверке в считанные часы выдвинулись на указанные позиции у южных рубежей страны. Т.е. подчеркиваем, что владеем информацией о характере рисков для страны.

Проверка носит комплексный характер и предусматривает задействование разнородных сил. В частности, подразделения и воинские части сил специальных операций получили задачу выдвинуться во вновь назначенные районы, организовать их инженерное оборудование, создание системы заграждений. В последующем быть в готовности действовать по поиску, уничтожению и блокированию диверсионно-разведывательных групп условного противника, несению службы на блокпостах, а также оперативному реагированию и выходу на назначенные рубежи. Павел Муравейко, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны