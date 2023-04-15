Почему полиция блокирует входы в Старый город Иерусалима

Израильская полиция блокирует для посетителей входы в старый город, где расположен Храм Гроба Господня. Туда пропускают лишь определенные организованные группы и официально аккредитованных представителей СМИ. Предположительно, в храм пустят не более 2 тысяч человек, а по всему Старому городу установят барьеры и будут дежурить отряды полиции. В этом году введены жесткие ограничения в период важнейших религиозных праздников, которые совпали по времени у последователей трех авраамических религий.