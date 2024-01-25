Почему поймать нелегального перевозчика стало гораздо сложнее, рассказали в Транспортной инспекции Беларуси

Поймать за руку нелегала - теперь уже - удача, говорят в Транспортной инспекции. В январе попался нарушитель, едва ли не первый в текущем году.

После ноябрьского совещания у главы государства и активизации масштабной работы по наведению порядка в этом сегменте рынка, устранению теневой стороны бизнеса, желающих испытать фортуну, рискуя попасть в поле зрения правоохранителей, единицы. Нелегалы - под особым контролем.

О том, как работают теневые перевозчики и как транспортная инспекция ведет с ними борьбу, рассказали корреспонденты АТН в фильме "МАРШрутки: на свет из тени".

Людей возят все, кто хотят. А потом - дикие аварии! Стажа нет, категории нет, допуска в рейс нет, режим труда и отдыха не соблюдается. Бомбят с утра до вечера эти водители! Потому что - это же деньги для хозяев. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь (совещание 14 ноября 2023 года)

К проблеме комплексной (где и безопасность пассажиров, и неуплата налогов, еще и шантаж, демпинг и попытки вытеснить с рынка госперевозчиков) и подход комплексный. Порядок в этом сегменте экономики наводят сообща ряд министерств и ведомств, чтобы в Год качества, объявленный в Беларуси, получить и новое качество автоперевозок маршрутными такси, от которого выигрывает в первую очередь пассажир.

Стоит отметить, что закручивание гаек (как любят говорить в народе), быстро дает эффект. Так и уголовное дело, фигурантам которого довелось побывать в СИЗО КГБ, во многом сработало на профилактику - сегмент рынка стал светлеть на глазах. Следственным управлением Комитета госбезопасности расследование продолжается.

В поле зрения, напомним, попали руководители пяти коммерческих структур, которые работали через крупнейший в стране транспортный онлайн-сервис. В качестве обвиняемых и подозреваемых за неуплату налогов привлечено 20 человек. Под стражей трое.

Абсолютное большинство фигурантов сотрудничает со следствием, в полном объеме возместили ущерб, причиненный их противоправными действиями. Следует отметить, что к вопросу применения меры пресечения в виде заключения под стражу следствие подходит взвешенно. Константин Бычек, замначальника Следственного управления КГБ Беларуси

"В случае если фигурант дает признательные показания, изобличает в совершенном преступлении как самого себя, так и своих сообщников, принимает меры к добровольному возмещению причиненного государству ущерба, оснований полагать, что он будет препятствовать следствию либо скроется от него, не имеется. Соответственно, основания заключать его род стражу нет. Такие лица находятся на свободе, ожидая окончательного решения по уголовному делу, и могут заниматься бизнесом, но уже с соблюдением налогового законодательства", - подчеркнул Бычек.