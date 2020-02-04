Остеопороз. Почему пожилые люди уменьшаются в росте

Пожилые люди часто страдают остеопорозом. Что это такое? - Это хрупкость, непрочность костной ткани. Потому что уменьшаются в размере, как говорят в народе, люди стаптываются. Помимо этого, кость становится хрупкой, она может легко ломаться, потому что вымывается кальций.



Женщины более подвержены остеопорозу, потому что с возрастом уменьшается синтез эстрогена, женского полового гормона, который тоже отвечает за всасывание кальция. Остеопороз связан с деминерализацией костей. 99 % кальция в организме - это кости.







Какие провокаторы остеопороза? Перечисляем:

Наследственность влияет на то, может ли у вас возникать остеопороз, но не всегда. Если вы ведете здоровый образ жизни, правильно питаетесь, то у вас он может не развиться.

влияет на то, может ли у вас возникать остеопороз, но не всегда. Если вы ведете здоровый образ жизни, правильно питаетесь, то у вас он может не развиться. Возраст .

. Женский пол - чаще всего подвержены остеопорозу женщины, особенно в период менопаузы. Крайне редко бывают нарушения гормональные и у молодых девушек.

- чаще всего подвержены остеопорозу женщины, особенно в период менопаузы. Крайне редко бывают нарушения гормональные и у молодых девушек. Неактивный образ жизни . Здоровый образ жизни поможет отсрочить наступление остеопороза.

. Здоровый образ жизни поможет отсрочить наступление остеопороза. Алкоголь стимулирует вымывание всех полезных микроэлементов из нашего организма.

стимулирует вымывание всех полезных микроэлементов из нашего организма. Курение привносит в организм окислительно-оксидантный стресс, усиливается синтез свободных радикалов (это клетки, которые повреждают все клетки и ткани, в том числе и костную ткань).

привносит в организм окислительно-оксидантный стресс, усиливается синтез свободных радикалов (это клетки, которые повреждают все клетки и ткани, в том числе и костную ткань). Недостаток кальция.

Как диагностировать остеопороз, как лечить?

Денситометрия - это исследование плотности костной ткани, женщинам после 60 лет обязательно раз в год нужно делать эту процедуру.

Лечение либо гормональное или, если противопоказано гормональное лечение или оно не уместно, тогда применяют препараты, которые способствуют усвоению кальция - бисфосфонаты, которые предотвращают разрушение костной ткани, помощники для спины - фиксирующие корсеты, питание. Не забываем про продукты, богатые кальцием, - творог, сыр, орехи, бобовые.

Важно помнить про усвояемость кальция в компании с витамином Д.

Усвояемость кальция зависит от двух гормонов:

паратгормон

, который синтезируется паращитовидной железой, и

кальцитриол

, который является активным метаболитом витамина Д. С возрастом уменьшается синтез витамина Д (паратгормона Д). Источник витамина Д - это солнце, кстати, крайне осторожно, и определенные пищевые продукты. Витамин Д помогает лучшему усваиванию кальция в кишечнике.

Каждый день после 50 лет вы должны получать в сутки 1200 миллиграмм кальция или 800 единиц витамина Д.

Главный источник витамина Д, который синтезируется в нашей коже, - это солнце. Солнечные ванны мы должны принимать крайне дозировано. По последним данным, нанесение защитного крема на кожу не снижает синтез витамина Д.

Второй источник витамина Д - это пищевые продукты. Вы можете принимать витамин в таблетках, а можно обратить внимание и на продукты, которые богаты витамином Д.

Продукты, богатые витамином Д:

Молоко и молочные продукты

Жирные сорта рыбы, которые обогатят не только витамином Д, но и полиненасыщенными жирными кислотами. В неделю должны две порции рыбы употреблять.

Яйцо, именно желток - рекордсмен по витамину Д.

Цитрусовые, апельсины. В апельсинах из всех цитрусовых больше всего содержится витамина Д.

БАДы.

Если доктор назначил кальций, это не значит, что это единственный метод. Самое главное - это здоровый образ жизни.