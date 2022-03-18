Почему провокации и вбросы украинских спецслужб не действуют на Беларусь - в проекте "Это другое"

Информационная борьба руками спецподразделения ВСУ - это многолетняя подготовка и совместная работа с Западом. Кто такие офицеры 72-го центра информационно-психологической подготовки, кто они - бойцы невидимого фронта?

Столько лжи, сколько вылилось в медиаполе за почти три недели спецоперации в Украине, мир не видел давно. Украинский центр психологических операций изощрялся так, что даже у опытных троллей возникал вопрос: а так можно было? Что-то подобное можно сравнить, наверное, с тем, что происходило в Сирии, когда войска НАТО пришли в чужой дом без приглашения.

Группа "Белые каски" под управлением британских подданных, которая якобы была создана как негосударственная команда добровольцев-спасателей, создавала такие лже-новости, как химическая атака, якобы организованная сирийскими властями в городе Дума, что в результате оказалось постановкой, которую сняли за год до демонстрации фильма.



Собственно, это после подтвердил продюсер Би-би-си и еще 17 актеров-свидетелей.







Помните этого мальчика? Его сделали лицом "трагедии" и главной жертвой. После он рассказал с отцом, что им давали за работу финики и рис. Время-то военное.



Теперь украинская пропаганда создает нечто подобное.







Бомбежка роддома без рожениц и постановочные съемки







Провокация войны на границе с Беларусью





Разного рода рассылка в соцсетях, которая должна деморализовать и население, и армию, дестабилизировать ситуацию как в России, так и в Беларуси - у нас ведь Союз.



Это все дело рук 72-го центра информационно-психологических операций украинской армии. Знаете, это информационная война, где не видно бойцов, но они есть.







Факт 72-й центр информационно-психологических операций в Украине создали в 2003 году как подразделение разведки Военно-морских сил.



Включает аналитический отдел, отдел наблюдений и специальных действий, печатной пропаганды, информационно-телекоммуникационных технологий. Основных специалистов до последнего времени готовили университет телекоммуникаций, Институт инфотехнологий Национального университета обороны Украины, Житомирский военный институт им. Королева. Это для понимания, кто в структуре подразделения.

И вот после крымских событий в 2014 году под давлением американцев и правительства Украины центр перешел к разработке планов информационной войны с Россией. Все же киевское правительство существенно потеряло в репутационном плане. Главной задачей стала "поддержка и распространение протестных настроений в России".







Лозунг "Нет войне" в сегодняшних реалиях на улицах России - тоже их рук дело.





И именно 72-й центр занимается рассылкой вот таких сообщений:







Кстати, мы нашли парня, который шутит так несмешно в отличие от Зеленского.





Один из тех, кто рассылает россиянам жуткие фотографии с изображениями трупов и предлагает опознать своих близких и знакомых.





Помните женщину, фотографии которой облетели все мировые СМИ?

Фото 1.

Якобы у мирной жительницы разбомбили дом. Она вся в крови - жуткие и эмоциональные кадры. Можно посочувствовать, но есть одно но.









Фото 2.

А кто на этой фотографии? Мне кажется, или это та же женщина? Здесь она позирует как участница территориальной обороны. По сути это тоже не смущает.









Фото 3.

Смущает другое: что эта женщина делает на фотографии с офицерами 72-го центра информационно-психологических операций? Наверное, просто фотографируется с коллегами.







Особенность информационной войны в том, что никогда не видишь того, кто наносит удар. Но некоторых мы все же вычислили. Знакомьтесь.









Юрич Надежда Вячеславовна (в девичестве Панфилова)

В этом году ее 7-летний сын пошел в школу, вот его милые фотографии из профиля в "Фейсбуке" мамы.







Нескреба Леонид Павлович

Здесь возможные номера телефонов и профиль в "Фейсбуке". Место жительства - город Бровары, то есть место дислокации 72-го центра.









Салогуб Валерия Олеговна

Есть телефоны для связи, супруг - Хоминич Сергей Викторович, военнослужащий 137-го отдельного батальона морской пехоты в звании капитан, командир десантно-штурмовой роты.











А это ребята из ОМОНА

. Они знают каждого - это не шутка.

А теперь к стратегии этих с виду милых ребят из 72-го центра. Хакеры группы "Берегини" опубликовали документы с содержанием их психологических акций. Задача мероприятий - наращивание протестного потенциала в России. Хочу сказать, что нас это тоже касается.

В документах все четко прописано: возраст аудитории, группы в соцсетях, которые используют, магазины, спортзалы - полный комплект. Составлен портрет их цели.

И здесь нужно понимать, что Центр информационно-психологических операций создан для информационных войн. Для этого украинские пропагандисты используют собственные и привлекаемые СМИ, но на что стоит обратить особое внимание - активно используют группы в социальных сетях, Telegram и блогеров.

Представители хакерской группы говорят следующее:

Так, согласно документам, украинские пропагандисты реализовали несколько информационных акций с кодовыми названиями:

"Володя"

"Смута"

"Маскарад"

"Гном"

"Феофан"

Еще интересная операция

"Ласковый Марбас".

Цель - запугать жителей России в возрасте от 10 до 45 лет.

Но такие организации не работают в одиночку, им помогают группы, негативно настроенные к действующей власти, (так называемая оппозиция) и Запад, которому до всего есть дело.

Но причем здесь Беларусь?11 марта, когда Александр Лукашенко отправился на встречу к Путину, украинские чиновники заверещали, что, мол, готовится провокация со стороны России.

Провокация говорите? А вбросы со стороны Украины – это другое? Ведь спич Арестовича (а он, напомню, советник главы офиса президента Украины) растиражировали все инфопомойки. А в YouTube его начали показывать в качестве рекламы на всех прогосударственных каналах (такое вытеснение своего рода). И ведь не бесплатно - в день 72-му центру и его американской группе поддержки реклама и другие способы продвижения в Facebook, Instagram и YouTube обходятся в 2 миллиона долларов. Как вам?

Министр обороны Алексей Резников, член переговорной группы от Украины, пишет в соцсетях:

После чего он рассказывает, что за две недели украинские войска уничтожили 12 тысяч российских солдат. И просит не позволять втянуть Беларусь в войну.

Во-первых, текст Резникова практически идентичен по смысловой нагрузке с тем, что сказал Арестович. Оба обращаются к народу. И оба просят не позволять втянуть страну в войну. Т.е. они хотят, чтобы народ препятствовал каким-то действиям, фактически призывают к протестам. Достаточно тонкая манипуляция. Далее это сообщение тиражируется.

Что делает

Погранкомитет Беларуси

- едет и ничего там не обнаруживает: никакой провокации, никаких бомбежек и белорусские войска на местах.

И это не собственная выдумка Арестовича или Резникова - это стратегия информационного нападения на Беларусь как союзника России, мы же в Союзном государстве. И это почерк 72-го центра информационно-психологических операций. Не выходит у них подцепить нас, мы же после 2020 года поумнели.

Но ввязать нас в свои грязные игры вам не удалось.

Донбасс более 8 лет изнывал от боли нацистских пуль, бомб с циничными надписями "все лучшее детям". Нацизм и последователи Бандеры как раковые клетки разбрелись по всей жовта-блакитной, но лечить пришлось хирургическим путем. В семье всегда есть место бунту, и часто его инициатор - взбалмошный ребенок, но это с возрастом проходит. А ведь украинский народ для нас братский. А отношение к властям - это другое.