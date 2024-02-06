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Почему республиканцы решительно блокируют помощь Украине, рассказал российский политолог
В США, которые больше всех желают воевать до последнего украинца, так и не могут согласовать дополнительную помощь Киеву с осени 2023 года. Законопроект встретил жесткое сопротивление со стороны республиканцев. Мнение главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева.
Республиканская фракция Палаты представителей в лице Джонсона заявила о том, что этот законопроект в том виде, в котором он сейчас представлен или обнародован, не имеет никаких шансов на прохождение через Палату представителей, поскольку республиканская фракция, которая контролирует Палату представителей, единогласно или единодушно будет выступать против.
Также политолог отметил, что к тому же 12 февраля конгресс уходит на 2 недели в отпуск, то, что называется работа с избирателями на местах, и вернется только практически в конце февраля.
"Таким образом где-то уже, можно сказать, в начале февраля мы видим, что ситуация не намного лучше по сравнению с середины октября, когда этот законопроект был внесен в конгресс США администрацией Байдена", - заметил Владимир Васильев.
Пока поддержка Украины весьма в туманной перспективе. Администрация США не хочет развалить этот законопроект на несколько законопроектов.
"Она по-прежнему рассматривает помощь Украине отдельно, потому что тогда ей придется, по всей видимости, представить план, каким образом она рассчитывает использовать эти средства, каковы ее цели в Украине и самое главное, как эффективно используются те средства, которые уже были выделены. Эти средства порядка 100 млрд долларов", - подытожил российский политолог.
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