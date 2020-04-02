Почему родители не могут смириться с тем, что их дети уже выросли?

Ваш "взрослый" малыш отметил 18-летие, пришел к родителям и говорит: "Я буду жить отдельно". Кому это знакомо?Мама в слезах, папа в растерянности. Что или кто не дает взрослеть ребенку? Почему так происходит и кто в этом виноват? Спросим опытного психолога Екатерину Храмкову.







Почему некоторые родители не могут смириться с тем, что их дети уже выросли?

Екатерина Храмкова, психолог:

"Самая главная причина - это то, что родители рожают детей исключительно для себя. Конечно, таким родителям очень тяжело отпускать ребенка, когда оказывается, что он не их собственность".

Это проявление эгоизма? Или это любовь?

Екатерина Храмкова, психолог

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"Это маскировка любви. В большей степени это, конечно, эгоистические потребности, когда родителям хочется испытывать приятные чувства, гордиться, но не за счет собственной жизни, а за счет жизни ребенка. Потому что любовь - чувство деятельное. В любви ты можешь отпускать того, кого ты любишь, потом с ним снова встречаться, хорошо относиться и к его неудачам, и к успехам".

Самый лучший вид сепарации - отделения ребенка от родителей. И очень важно все же вовремя отрезать пуповину, которая соединяет маму и ребенка. Родителям важно иметь свою личную жизнь, а не зацикливаться на детях.





Разнообразие проблем, которые может вызвать симбиоз с родителями, достаточно обширно

Ищу себя и никак не найду

. Такое впечатление, что эти молодые люди намеренно выбирают самые "бессребреннические" работы: от бас-гитариста до рабочего сцены. Они постоянно ищут себя, меняют виды деятельности, никак не могут встать на ноги. Да и не очень-то стремятся: родители все равно не примут ни их успеха, ни их самостоятельности.

Этот мир меня не устраивает.

Такие подростки и взрослые могут пить, буянить, попадать в истории, словом, всей своей биографией демонстрировать: смотрите, какой я несамостоятельный, слабый, хилый.

Я вас боюсь

. Дети, которым еще в раннем возрасте удалось внушить, что внешний мир (в лице песочницы, детского сада, школы) непоправимо опасен, могут страдать социофобией, им с трудом будут удаваться контакты со сверстниками и взрослыми, они будут ощущать проблемы с общением.

Диалог длиною в жизнь.

Наконец, ребенок может вступить в нескончаемый спор со своими родителями - выбрать ту же область профессиональной деятельности и всю жизнь доказывать, что он ничем не хуже. Эти отношения с родителями окажутся эмоционально насыщеннее, чем с любыми другими людьми.





Какими же будут советы от психолога для родителей и детей. Где золотая серединка?



Рекомендации родителям

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Попробуйте составить список из 10 умений, которые есть у ваших детей. Можно сделать это устно или письменно. Вы увидите, что они умеют сами мыть посуду, считать деньги и т.д. Вы удивитесь, насколько самостоятельными и компетентными могут быть ваши дети.