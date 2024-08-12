Как напряжение в воздухе из-за F-16 отразится на безопасности белорусского неба - в проекте "Диспозиция"

Киеву поставили первую партию самолетов F-16. Многие аналитики и авторитетные издания полагают, что эти истребители в ходе конфликта могут использовать даже аэродромы Польши.

Как напряжение в воздухе отразится на безопасности белорусского неба, какие инструменты сегодня улучшают зрение отечественной ПВО - в проекте "Диспозиция".

Август вновь обещает стать непростым месяцем. Взрывоопасным. Соседняя страна - Польша - уже с первого числа начала проведение двух военных операций. Это "Восточная заря" и "Безопасное Подлясье". Декларируемые задачи первой вызывают опасения, ибо слишком уж стандартно звучат для нашего времени - это мониторинг воздушного пространства, реагирование на выявленные нарушения, сотрудничество с союзниками. Многие эксперты за этими обширными туманными формулировками ясно рассматривают активизацию применения самолетов F-16 в Украине.

В последнее время именно авиагруппы этого типа истребителей все чаще проводят тренировки. Обращает на себя внимание разнородность крылатых подразделений - то это немецкие самолеты, то румынские, датские и так далее. Зачастую летают F-16 вовсе с выключенными транспондерами - явно не для того, чтобы самих себя запутать. При этом существенно увеличилось количество самолетовылетов с польских аэродромов.

Таится здесь опасность и для Беларуси. Неизвестно, как именно, насколько масштабно отреагирует Москва на переброску и использование воздушных судов. Неизвестно даже, а не будут ли порой эти суда возвращаться после боевого применения в ту же Польшу? В общем потенциал для эскалации растет, все это грозит воздушными баталиями прямо у наших границ.

Кстати, выполняя те же противоракетные маневры, пилоты вряд ли будут обращать внимание на то, не нарушат ли они белорусскую границу. И вообще F-16 еще и с юга от Беларуси - повод для серьезных размышлений.

Конечно же, отечественная армия реагирует и готовится к любым вариантам. В случае обострения обстановки в небе в первую очередь востребовано острое зрение. Зоркость в воздушном пространстве обеспечивают радиотехнические войска. Недавно они провели учение, где наращивали радиолокационные поля на определенных участках, не забывая о собственной безопасности.

Для того чтобы вести активно поиск радиолокационных целей, необходимо постоянно маневрировать радиолокационным полем. Для этого мы должны использовать все виды разведок и немедленно совершать марш, чтобы наутро противник ввелся в заблуждение относительно истинного нашего боевого порядка, и на этом направлении делать то, что мы хотим, навязывать противнику свою волю. Сергей Дамарацкий, командир радиотехнической бригады

На вооружении локаторщиков - новые и модернизированные образцы. Станции способны гарантированно определять координаты воздушных объектов.

Радиотехнические войска постоянно развиваются. В соответствии с планом переоснащения мы продолжаем закупать радиолокационные станции, такие как "Роса", "РБ" "Мобильная роса", трехкоординатный "Восток". Это те комплексы, которые мы планово получаем. Кроме этого, в этом году мы завершаем испытание новой радиолокационной станции "Родник". Эта станции предназначена для обнаружения беспилотных летательных аппаратов. Александр Воробьев, начальник радиотехнических войск