Скрытые взаимосвязи политики и экономики в авторской рубрике"Простая экономика" разложит Алексей Авдонин.

Экономические события ноября показывают правоту белоруской экономической модели. Ориентация на Россию, ее ресурсы и рынки позволили Беларуси обеспечить стабильность экономического роста нашей страны. Лживые модели евроинтеграции, ориентация на США и необдуманная санкционная политика приводят страны-жертвы к коллапсу национальных экономик. Так, последние статданные показывают, что экономика Германии по итогам 3-го квартала 2023 года столкнулась с серьезной проблемой. Спад производства затронул большинство ключевых отраслей ФРГ. Объем производства в обрабатывающей промышленности снизился почти на 4 % в годовом выражении.

Главной причиной подобной динамики эксперты назвали снижение выпуска новых автомобилей и запчастей.

Факт У немцев снижается и экспорт. По итогам 3-го квартала он сократился почти на 4 %.

До этого на протяжении двух кварталов этого года немецкая экономика была близка к стагнации - ВВП колебался на уровне 0 и 0,1 % соответственно.





Откуда такие печальные цифры у Германии?

Все ответы кроются в бездумной ориентации на мнимое евроатлантическое единство, введении санкций против Беларуси, России, отказе от энергоресурсов Российской Федерации и от экспорта высокотехнологической продукции в Союзное государство. Немцы в одночасье потеряли дешевое сырье, рынки сбыта и теперь плавно скатываются к долгам и банкротству. Но негативная ситуация не только в Германии.

Согласно данным "Европейского барометра бедности и необеспеченности", за последние три года материальное положение европейцев ухудшилось. Каждый второй из них жалуется на снижение покупательной способности, большинство объясняет это ростом цен на товары и услуги.





Почти треть европейцев считает, что находятся в плачевной финансовой ситуации

80 % европейцев уже сталкивались с ситуацией, когда им приходилось делать непростой выбор из-за ограниченности в деньгах. Только представьте, что почти половина европейцев вынуждена мерзнуть и не включать отопление, 30 %, будучи голодными, отказываются от покупки еды. Сейчас каждый пятый европеец хотя бы раз обращался в благотворительные организации за бесплатным питанием или одеждой. То есть 20 % европейцев находятся в нужде. 48 % опасаются, что их материальное положение скоро может оказаться еще более тяжелым.

Для сравнения ситуация в Беларуси

И это не пропаганда, а суровые цифры статистики. Так, реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе-сентябре выросли почти на 6 % по сравнению с таким же периодом 2022 года. Что означают эти цифры - наше население плотно занято в экономике страны. Динамика белорусской экономики обеспечивается не за счет печатного станка и пустых денег, а благодаря производству, сбыту товаров, услуг и генерации реальной прибавочной стоимости.





Правильная белорусская экономическая модель позволяет не только увеличивать благосостояние населения, но и накапливать государству "финансовую подушку безопасности" и исключать дефицит госбюджета.

Так, на 1 ноября международные резервные активы Беларуси превысили 8 миллиардов долларов. Госбюджет исполнен с профицитом в 1,5 миллиарда рублей.

Факт Несмотря на санкции Запада, наша белорусская экономическая модель показала свою устойчивость и эффективность.