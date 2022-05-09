Почему сегодня спорт стал заложником политики?

Сегодня спорт стал заложником политики, хотя он должен был оставаться вне ее и быть символом справедливого судейства. К сожалению, все перевернулось в наши дни. Яркий пример - белорусских и российских спортсменов, даже паралимпийцев, массово отстраняют от соревнований.