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Почему сегодня спорт стал заложником политики?

Сегодня спорт стал заложником политики, хотя он должен был оставаться вне ее и быть символом справедливого судейства. К сожалению, все перевернулось в наши дни. Яркий пример - белорусских и российских спортсменов, даже паралимпийцев, массово отстраняют от соревнований.

И эту тему корреспонденты Белтелерадиокомпании не смогли обойти в беседе с гостями выездной студии. На связи Курган Славы и Екатерина Тихомирова (видео).

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