ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Почему сегодня так много смертей от наркотиков и есть ли выход, смотрите в фильме "Эйфория зла"

140 человек в прошлом году погибли от наркотиков, отмечают в МВД. В списке запрещенных в Беларуси уже более семи сотен наркотических и психотропных веществ. Их действие на мозг и органы человека ни кем не изучено, хотя уже сегодня ясно - это настоящий яд, который вызывает зависимость с первого раза вместе с губительными разрушениями для организма.

Метадон, мефедрон, Альфа-PVP - самые изымаемые сегодня у закладчиков, а значит, и самые распространенные у потребителей. Что это за вещества? Почему так много сегодня смертей? Есть ли механизмы, как уберечь нас от водителей-наркопотребителей? И есть ли в принципе выход из замкнутого круга, где спрос рождает предложение?

Агентство теленовостей готовит фильм "Эйфория зла". Смотрите вечером 13 июля на "Беларусь 1".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все