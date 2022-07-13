Почему сегодня так много смертей от наркотиков и есть ли выход, смотрите в фильме "Эйфория зла"

140 человек в прошлом году погибли от наркотиков, отмечают в МВД. В списке запрещенных в Беларуси уже более семи сотен наркотических и психотропных веществ. Их действие на мозг и органы человека ни кем не изучено, хотя уже сегодня ясно - это настоящий яд, который вызывает зависимость с первого раза вместе с губительными разрушениями для организма.