Почему сельхозпроизводители Беларуси охотно занимаются выращиванием озимого рапса

Рапс - культура и доходная, и безотходная. Во-первых, это востребованное сырье для производства пищевого растительного масла. Во-вторых, белок в рационе животных. А это хорошие надои и в целом еще более высокое качество белоруской молочки и мяса на полках магазинов.

"Рапс относится к наиболее прибыльным и продуктивным культурам. И его возделывание, начиная уже с урожайности 20-25 центнеров с га, является высокоприбыльным делом. Поэтому хозяйства охотно идут на выращивание озимого рапса. Посевные площади в стране превысили в целом по рапсу более 4 тыс. гектар, - рассказал белорусский ученый. - Но надо иметь ввиду, что выгоднее, прибыльнее и для экономики, и для наших производителей производить собственное рапсовое масло и на его основе получать и продукты питания, и химической промышленности, ту же лакокрасочную продукцию. Да и масло можно использовать как источник топлива, потому что биодизель - это не что иное, как преобразованное растительное масло".