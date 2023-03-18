Рубрика "Простая экономика" - почему сейчас так важна экономическая мобилизация

В условиях неопределенности эффективность показывают экономики с сильным государственным лидером. Санкции - это попытка Запада лишить обычных людей средств к существованию. Поэтому в приоритете задач - это новые рабочие места и рост доходов населения. Почему Беларусь выдерживает экзамен на экономическую устойчивость? И как связан обвал американского банковского сектора с успехами экономики Беларуси?

Алексей Авдонин разложит скрытые взаимосвязи политики и экономики.

Как связаны успехи экономической модели Беларуси и банковский кризис в США - Алексей Авдонин расскажет в "Простой экономике".

В условиях неопределенности высокую эффективность показывают только те государства, где есть настоящий лидер.

Президент Беларуси плотно занимается экономикой как основой стабильности государства - лично посещает зарубежные страны, договаривается об экспорте, совместных проектах.

Одновременно проводит честные совещания с правительством и открыто для нашего народа обсуждает все сложные вопросы экономики и финансов.

С 2020 года под удар западных санкций попали 40 % наших традиционных рынков сбыта, транспортно-логистические коридоры и система банковских расчетов.

Лукашенко четко указывает: санкции - это не просто желание парализовать белорусскую экономику, а планомерная попытка лишить обычных людей средств к существованию, вызвать социальный взрыв, который поставил бы вопрос о том, останется ли на политической карте мира такое государство, как наше.

Как и прежде, со всей ответственностью заявляю: останется. И будет только крепче. Ни экономически, ни политически никому не удастся нас сломить, как и не удавалось до сих пор. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Любые вопросы безопасности государства и защита народа от бандитов, террористов, провокаций с беспилотниками основываются на экономике.

Если хотим развиваться и дальше, должны работать в условиях экономической мобилизации.





Главная задача правительству от Президента - это увеличение количества рабочих мест и доходов населения путем реализации инвестпроектов в регионах.

Нужны живые заработанные деньги и чистый результат по итогам года.

Рентабельность и рост прибыли должны стать главными критериями для оценки эффективности работы руководителя любого уровня.

Несанкционные отрасли должны добавить по 4-5 % в производстве и выйти на максимальный уровень загрузки мощностей.

В 2022 году 80 % экспорта было переориентировано на дружественные страны. Все, что недобрали в прошлом году, сейчас важно восполнить в этом.

Наш новый потенциал - это Африка, Латинская Америка, Азия. Вступление в ШОС, усиление взаимодействия со странами АСЕАН даст нам возможность нарастить экспорт, создать новые рабочие места.

По итогам прошлого года безработица уже снизилась до 3,6 %. (с 3,9 % в 2021г. до 3,6 % в 2022г.).

Сейчас ключевая ориентация на высокотехнологическое производство. Президентом поставлена задача в течение 2-3лет минимизировать зависимость от западных технологий и комплектующих.

Приоритет - это микроэлектроника. Такое производство критически необходимо для Беларуси и России.





Вот и по итогам визита в Китай Президент обозначил: важно не только нарастить товарный поток, но и взять технологии, создать у себя передовые производства.

Это даст возможность в единицу времени зарабатывать больше, а значит обеспечить постоянное повышение доходов населения.

Напомним: в Пекине было заключено около 40 контрактов более чем на 3 с половиной миллиарда долларов.

А по результатам визита главы государства в Иран достигнуты договоренности еще на 100 миллионов долларов.

В то время как наш Президент занимается национальной экономикой, США заигрались в мирового лидера и прозевали внутренний финансовый кризис.

9 марта четыре крупнейших американских банка за день лишились более 52 миллиардов долларов рыночной стоимости. (Рыночная капитализация банков JP Morgan chase, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo "минус" $52,4 миллиарда).

Банкротство банка Кремниевой долины (Silicon Valley Bank) - это конец эпохи стартапов. Инвесторы не готовы больше вкладывать в "мыльные пузыри", хотят конкретики, хотят реальной экономики товаров, без преувеличения хотят производственной, товарно-экспортной экономики, как в Беларуси.