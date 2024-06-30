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Почему швейцарский аналитик саммит мира сравнил с детским утренником
Так называемый мирный саммит в Швейцарии по урегулированию конфликта в Украине - это реально мирная конференция или посиделки подпевал. В программе "Главный эфир" спросили мнение швейцарского аналитика и журналиста Александра Песке.
"Я сразу понял, что этот саммит будет провальный, - отметил журналист. - Это стало понятно после того, как в преддверии саммита страна-устроительница Швейцария совместно с Украиной формировала группу именно подпевал и на каких нотах зиждилась политическая конъюнктура и необходимость заполнять новостные каналы информационным шумом, чтобы народ не забыл украинскую тематику".
Все-таки была дана отмашка по проведению этого мирного, так называемого, саммита, или, как швейцарцы это называют, конференции по поиску пути к миру. По представительности было ясно, что это повторение январского мероприятия.
Глобальный юг не откликнулся на призывы или тоскливые завывания из Швейцарских Альп, образно охарактеризовал он. "Самое интересное, в качественных американских СМИ были опубликованы прямые цитаты Камалы Харрис. И если не ошибаюсь, Джек Салливан тоже сказал, что швейцарское мероприятие - это была куча мусора. Что тут подразумевается? Страны, которые представились здесь на высочайшем уровне, они ограничились тем, что они зачитали свои приветствия и пожелания в речи, которая длилась не дольше трех минут. Как в детском садике, где каждый ребенок имеет возможность на Новый год зачитать одно четверостишие. Так и швейцарский саммит, за которым я пристально наблюдал, напоминал мне вот этот праздничный утренник. Господин Рютте тоже три минуты зачитал, а потом садись на место, возьми пряник".
"Это очень формальное мероприятие, и изначально было ясно, что оно никаких ни прорывных, ни мыслей, ни действий, ни документов не принесет", - подытожил Александра Песке.
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