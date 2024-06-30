"Я сразу понял, что этот саммит будет провальный, - отметил журналист. - Это стало понятно после того, как в преддверии саммита страна-устроительница Швейцария совместно с Украиной формировала группу именно подпевал и на каких нотах зиждилась политическая конъюнктура и необходимость заполнять новостные каналы информационным шумом, чтобы народ не забыл украинскую тематику".

Глобальный юг не откликнулся на призывы или тоскливые завывания из Швейцарских Альп, образно охарактеризовал он. "Самое интересное, в качественных американских СМИ были опубликованы прямые цитаты Камалы Харрис. И если не ошибаюсь, Джек Салливан тоже сказал, что швейцарское мероприятие - это была куча мусора. Что тут подразумевается? Страны, которые представились здесь на высочайшем уровне, они ограничились тем, что они зачитали свои приветствия и пожелания в речи, которая длилась не дольше трех минут. Как в детском садике, где каждый ребенок имеет возможность на Новый год зачитать одно четверостишие. Так и швейцарский саммит, за которым я пристально наблюдал, напоминал мне вот этот праздничный утренник. Господин Рютте тоже три минуты зачитал, а потом садись на место, возьми пряник".