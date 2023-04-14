Почему со слитыми документами Пентагона все не так просто - эксперты обсуждают в "Клубе редакторов"

В один шаг там никто не играет. Все может быть намного сложнее, чем мы это видим. Про Беларусь речь шла в слитых документах, раскрывается роль СБУ в подготовке теракта на белорусском аэродроме в Мачулищах. Представители США прослушивали сотрудников Службы безопасности Украины и выяснили, что некая группа действовала без приказа. Эту версию подхватили наши змагары. И Еврорадио написало, что это, может, сделало СБУ, но руководство было не в курсе. В любом случае мы узнали, что СБУ - террористическая организация, как руководство, с учетом того, что стало известно, кто убил Татарского.

Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании