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Почему со слитыми документами Пентагона все не так просто - эксперты обсуждают в "Клубе редакторов"
Почему со слитыми документами Пентагона все не так просто? Кому это выгодно, и как эта информация уже изменила ход СВО? Эксперты и гости "Клуба редакторов" подробно разбирают всю цепочку событий, в которой нашлось место и белорусским акцентам. Реакция беглых, которые так спешили присвоить себе лавры, говорит сама за себя.
В один шаг там никто не играет. Все может быть намного сложнее, чем мы это видим. Про Беларусь речь шла в слитых документах, раскрывается роль СБУ в подготовке теракта на белорусском аэродроме в Мачулищах. Представители США прослушивали сотрудников Службы безопасности Украины и выяснили, что некая группа действовала без приказа. Эту версию подхватили наши змагары. И Еврорадио написало, что это, может, сделало СБУ, но руководство было не в курсе. В любом случае мы узнали, что СБУ - террористическая организация, как руководство, с учетом того, что стало известно, кто убил Татарского.
А также жест, который братья помнят до сих пор. Как Александр Лукашенко в этот день 24 года назад посетил Белград? И что связывает командование НАТО с немецкой армией временВторой мировой? Только факты - в "Клубе редакторов" смотрите ЗДЕСЬ
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