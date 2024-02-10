Почему социологи внимательно относятся к формулированию вопросов?

Взгляды белорусского общества на повседневные вопросы и отношение к современным вызовам позволяет узнать социология. Актуальна она во время проведения электоральных кампаний. Интересно сверить свое мнение с позицией большинства. Однако нередко в дело вступают политтехнологии, которые пытаются использовать для манипуляции общественным мнением с помощью различных уловок. Порой даже опросы в соцсетях выдают за социологические исследования.

Социологи внимательно относятся к формулированию вопросов, которые потом будут включаться в социологическое исследование. С чем это связано, рассказал директор Института социологии НАН Беларуси Николай Мысливец.

"Для социолога вопрос, который он задает респонденту, - это самый основной инструмент получения информации. От того, насколько этот вопрос будет сформулирован грамотно, насколько он будет понятен респонденту, насколько он будет соответствовать исследовательскому замыслу, зависит успех исследования. Поэтому предъявляются действительно очень серьезные требования к данной части проведения опросов", - уточнил Мысливец.