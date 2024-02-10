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Почему социологи внимательно относятся к формулированию вопросов?
Взгляды белорусского общества на повседневные вопросы и отношение к современным вызовам позволяет узнать социология. Актуальна она во время проведения электоральных кампаний. Интересно сверить свое мнение с позицией большинства. Однако нередко в дело вступают политтехнологии, которые пытаются использовать для манипуляции общественным мнением с помощью различных уловок. Порой даже опросы в соцсетях выдают за социологические исследования.
Социологи внимательно относятся к формулированию вопросов, которые потом будут включаться в социологическое исследование. С чем это связано, рассказал директор Института социологии НАН Беларуси Николай Мысливец.
"Для социолога вопрос, который он задает респонденту, - это самый основной инструмент получения информации. От того, насколько этот вопрос будет сформулирован грамотно, насколько он будет понятен респонденту, насколько он будет соответствовать исследовательскому замыслу, зависит успех исследования. Поэтому предъявляются действительно очень серьезные требования к данной части проведения опросов", - уточнил Мысливец.
Например, когда специалисты формируют очередной инструментарий, помимо того, что они следуют существующим методологическим и техническим правилам, они затем апробируют этот инструментарий для того, чтобы выходя в так называемое поле, можно было гарантировать: все, что специалисты будут спрашивать, было однозначно интерпретировано респондентами, было понятно и обеспечило необходимой информацией.
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