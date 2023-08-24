Почему специалисты бегут из Франции? История француженки Мари

Французский инженер-дизайнер Мари работала в компаниях "Ниссан" и "Митсубиси" в Японии, "Хендэ" - в Корее, "Джили" - в Китае. Имея богатый опыт, специалист хочет передать его Беларуси, мечтает работать на Минском автомобильном заводе. Женщина отправила резюме на МАЗ и уже прошла собеседование. В откровенном интервью корреспонденту АТН француженка рассказала, почему решила обосноваться в Беларуси и что не так с Францией сегодня.

"Франция уже не та, что была!" - восклицает Мари. Она попросила не называть ее фамилию из опасений, что на родине у нее могут быть проблемы после интервью. "Мне нравится Франция, - говорит Мари. - Но я не согласна с тем, что происходит в Западной Европе. Так что я решила покинуть свою республику".

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Женщина пояснила, почему решила приехать именно в Беларусь. По словам француженки, она сравнила порядка 50 государств по различным критериям, и в конце концов остались две страны - Россия и Беларусь. "Сложнее попасть в Россию. Кроме того, я чуть-чуть знаю Россию, потому что у меня есть несколько друзей там. Когда я впервые приехала в Беларусь, то увидела некоторую разницу. Одно из отличий - это то, что белорусы - потрясающие люди! Это круто, когда кто-то не говорит на русском хорошо, а незнакомые люди пытаются поддержать, помочь. Лукашенко - тоже причина, по которой я приехала", - объяснила иностранка.

Санкции - это причина, по которой я злая. Я должна быть осторожна, я все еще живу и работаю во Франции. Франция не совсем хорошая страна, поэтому мне особенно надо быть аккуратнее. Если этот комментарий попадет в интернет, у меня могут быть проблемы. Но я знаю про политическую ситуацию в Беларуси, и я решила приехать. Франция предоставила мне разрешение приехать. Мари