Почему стоит побывать на празднике большой сковороды в Самохваловичах

В агрогородке Самохваловичи сегодня прошел традиционный праздник большой сковороды. Ее диаметр, к слову, три метра! На этот раз основным блюдом стал картофель по-деревенски.Для того, чтобы пожарить 200 килограммов "бульбы", понадобилось 30 литров масла и 12 килограммов соли. Дегустировать можно было не только второй хлеб, но и многочисленные сорта яблок, а также груш. К тому же, фестиваль-ярмарка -это еще и возможность приобрести саженцы, семена и плоды лучшей белорусской селекции, а также напрямую получить советы и рекомендации от ученых.