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Почему стоит побывать на празднике большой сковороды в Самохваловичах
В агрогородке Самохваловичи сегодня прошел традиционный праздник большой сковороды. Ее диаметр, к слову, три метра! На этот раз основным блюдом стал картофель по-деревенски.Для того, чтобы пожарить 200 килограммов "бульбы", понадобилось 30 литров масла и 12 килограммов соли. Дегустировать можно было не только второй хлеб, но и многочисленные сорта яблок, а также груш. К тому же, фестиваль-ярмарка -это еще и возможность приобрести саженцы, семена и плоды лучшей белорусской селекции, а также напрямую получить советы и рекомендации от ученых.
Мы должны сегодня обеспечить население плодоовощной продукцией и заложить стабилизационные фонды для того, чтобы нам хватило до нового урожая. Практически по картофелю более 80 % - это белорусские сорта. Они востребованы не только в Беларуси, но и за ее пределами. Работа, которую проводит Академия наук, огромная и заслуживает большого уважения.
Ежегодно наш НПЦ создает как минимум один новый сорт. Он чем-то превосходит уже существующие сорта. Это урожайность, устойчивость, это и улучшенные вкусовые качества. Сейчас уделяем большое внимание не только сортам столовым, но и для переработки.
К слову, поставщик замороженных долек картофеля для масштабной жарки на большой сковороде - Толочинский консервный завод. Это одно из предприятий Академии наук, где по импортозамещению на новой линии производят и замороженный картофель фри.
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