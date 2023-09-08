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Почему свиноводство не дает желаемых результатов - в проекте "Вопрос номер один"

Почему важнейшая для страны отрасль - свиноводство - не дает сейчас желаемых результатов? Что мешает? Нарушение технологии или халатное отношение на местах?

И каких решений от чиновников требует Президент? Об этом пойдет речь в новом выпуске проекта "Вопрос номер один".

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