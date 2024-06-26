Почему Таисия Повалий и ее семья поддержали СВО и переехали в Россию

Мы живем в такое время, что от нас многое зависит. От нас зависит, какое будет будущее у следующих поколений. Я горжусь белорусским народом. Я горжусь Александром Григорьевичем Лукашенко. Это настоящий лидер, настоящий Президент, который переживает за свою страну и за свой народ.

Таисия Повалий