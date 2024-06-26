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Почему Таисия Повалий и ее семья поддержали СВО и переехали в Россию

Гостем программы "Скажинемолчи" стала народная артистка Украины, лауреат специальной награды Президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию" Таисия Повалий. Ее называют талисманом "Славянского базара". 26 лет назад украинка стала первым обладателем Гран-при конкурса молодых исполнителей на фестивале в Витебске. А в 2019 году зажглась ее именная звезда на Аллее звезд у Летнего амфитеатра.

Какой у нее взгляд на современные события и политику в родной стране? Почему артистка и ее семья поддержали СВО и переехали в Россию? Какие факторы вынудили певицу покинуть Киев? И как певица относится к белорусам?

Мы живем в такое время, что от нас многое зависит. От нас зависит, какое будет будущее у следующих поколений. Я горжусь белорусским народом. Я горжусь Александром Григорьевичем Лукашенко. Это настоящий лидер, настоящий Президент, который переживает за свою страну и за свой народ.
Таисия Повалий

Какие музыкальные сюрпризы готовит артистка для своих слушателей, вы узнаете в новом выпуске проекта "Скажинемолчи", который доступен к просмотру на всех интернет-площадках Белтелерадиокомпании.

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