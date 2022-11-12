Почему так важно персонализированное питание - проблему рассмотрели в НАН Беларуси

Человек, который задумывается и у кого, возможно, есть в семье какие-то наследственные заболевания, должен сделать генетический паспорт свой сначала, который выявит предрасположенности. Можно таким образом создать под конкретного человека продукты, которые для него наиболее эффективны.

Елена Моргунова, заместитель гендиректора НПЦ по продовольствию НАН Беларуси