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Почему так важно персонализированное питание - проблему рассмотрели в НАН Беларуси
Персонализация питания может снизить негативное влияние заболеваний. Об этом говорили участники межведомственного координационного совета по проблемам питания при Национальной академии наук Беларуси. Работа по изучению влияния рациона на организм человека ведется совместно с медиками. В учет принимаются генетическая предрасположенность, климатические условия и предпочтения. По словам ученых, разработка отдельных продуктов, состоящих из необходимых витаминов и минералов для каждого отдельного человека, может улучшить самочувствие и значительно повысить качество жизни.
Человек, который задумывается и у кого, возможно, есть в семье какие-то наследственные заболевания, должен сделать генетический паспорт свой сначала, который выявит предрасположенности. Можно таким образом создать под конкретного человека продукты, которые для него наиболее эффективны.
Наш центр геномных исследований оказывает платные услуги пациентам. Можно протестировать склонность к развитию метаболических синдромов: ожирения, сахарного диабета, получая ваши генетические особенности. Вы можете обратиться к медикам, которые скорректируют диету.
Межведомственный координационный совет по проблемам питания при НАН Беларуси создан в 2014 году. Его основная цель - выработка национальной стратегии по полноценному и безопасному питанию населения страны.
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