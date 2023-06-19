Электоральная кампания - 2024: почему нельзя фотографировать бюллетени, как голосовать не по месту прописки, и что изменится в досрочном голосовании

Досрочное голосование сохранилось, но его время изменилось. Оно будет начинаться во вторник и заканчиваться в субботу, то есть перед единым днем голосования. Время голосования будет другое. Теперь можно приходить для досрочного голосования на участок все пять дней с 12:00 до 19:00 (без перерыва на обед). Это немного упрощает работу комиссии. Перерыв на обед вызывал некоторые вопросы, в том числе касающиеся возможности сохранения урны. Делали разные замечания, и мы решили от этого уйти.

Игорь Карпенко