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Электоральная кампания - 2024: почему нельзя фотографировать бюллетени, как голосовать не по месту прописки, и что изменится в досрочном голосовании
О досрочном голосовании, запрете на фотографирование бюллетеней и голосовании не по месту прописки Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси, рассказал в проекте "Разговор у Президента".
Досрочное голосование сохранилось, но его время изменилось. Оно будет начинаться во вторник и заканчиваться в субботу, то есть перед единым днем голосования. Время голосования будет другое. Теперь можно приходить для досрочного голосования на участок все пять дней с 12:00 до 19:00 (без перерыва на обед). Это немного упрощает работу комиссии. Перерыв на обед вызывал некоторые вопросы, в том числе касающиеся возможности сохранения урны. Делали разные замечания, и мы решили от этого уйти.
"Второй момент - запрещено фотографировать и выставлять в интернет бюллетень, в котором проставлен твой "голос". Это связано с обеспечением тайны волеизъявления. Такие действия могут быть расценены как агитация в основной день голосования либо при досрочном голосовании", - пояснил глава ЦИК.
Также Игорь Карпенко затронул тему голосования не по месту прописки: "Бывает, что человек прописан в одном месте, там внесен в список для голосования, а сам находиться в другом месте, где может проголосовать. Как и прежде, ЦИК будет определять порядок и документы, которые будут подтверждать проживание на территории того или иного участка. Гражданину также нужно будет позаботиться обо всем заранее. Если раньше он мог прийти в любой день и показать документы, то сейчас это нужно сделать до единого дня голосования.
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