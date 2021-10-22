Почему Тихановская забыла про людей, которые вели ее к власти, на что обижены "невероятные" и как вербуют белорусов в Польше

"Сбережения" беглой оппозиции подыстощились. Байден денег Тихановской не дал. "Невероятным" предлагают держаться и думать о светлом будущем, ведь завтра они могут оказаться в своей "Стране для жизни", а там и до этапа недалеко.



Байден Тихановской денег не дал, но дал знаменитые госдеповские печеньки. Потом, улыбаясь, что-то говорил, наверное, что бесплатный сыр только в мышеловке. Но Светлана это понимать отказывается, даже когда об этом говорят прямым текстом.

После возвращения из Вашингтона паж Тихановской поспешил оптимизировать штат "невероятных", истребляя иждивенцев из списков быстрой работай указательного пальца и клавишей "делит" - все же чем меньше нахлебников, тем больше достанется семье.

Но это отношения к делу не имеет, ведь это действительно другое. А с вами я - Ксения Лебедева.

Денег Тихановской-Вечерко никто не обещал, но на словах предложили показать, на что способны оставшиеся силы беглой оппозиции, а там гляди и дадут, но это не точно.



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Светлана Тихановская, представитель беглой оппозиции: Хочется всем видеть действия белорусов. Вот им хочется эту картинку, им хочется демонстраций.

Точно лишь то, что фигуру Байдена пока будут использовать как могут, ведь здоровканье с ним в коридорах Капитолия наши беглые расценивают тоже как валюту. Откуда я это знаю? Просто они именно это обсуждали в закрытых видеочатах. Но ничего невозможного нет.





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Конечно, основной упор делали на политическое давление режима. Вы понимаете, что США как самая большая, мощная, влиятельная страна в мире. И эти все встречи имеют мощный сигнал, посыл другим странам, что США с нами, значит, и все остальные будут с нами.



Светлана Тихановская



Полагаю, Светлана Георгиевна еще не сняла розовые очки, которые ей подарил Франак в надежде, что Света выстелет ему красную ковровую дорожку прямо в президентское кресло. Но тут не надо забывать, что Света по-прежнему замужняя дама. И пусть и редко вспоминает о муже на нарах, но все же пока у них общая фамилия и общие дети. А еще фонд "Страна для жизни", который вроде как должен помогать заключенным и их семьям. Но на деле это выходит не совсем так.

Еще в декабре активисты, как они называют, общественного движения "Страна для жизни" написали письмо, адресованное лидерке. Письмо неслучайно попало нам в руки.









Никто не помогает, никто не слышит, Свете это письмо никто передавать, по-видимому, не собирался - слишком неудобное для приближенных к кошелькам офиса. Все потому что лишний рот в большой семье нахлебников - это лишний рот. Но если все же Светлана Георгиевна услышала это обращение с экрана белорусского телевидения, помашите хотя бы для вида пальчиком и топните перед Вечерко, как вы это умеете. Или пусть все расскажет как на духу.





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Франтишек Вечерко, активист беглой оппозиции: Да, можа, параспавядаю пазней.





Светлана Тихановская





Вопросы к Марии Мороз тоже будут не лишними, пока она с остатками фонда "Страна для жизни" перемещается под крыло Пал Палыча в Польшу. Если вы, Светлана, не знаете, где деньги, так, может, она что-то знает?



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Известно, что фонд перестали финансировать иностранные партнеры, деньги семьям заключенных тоже перестали выплачивать. А Мороз уже объявила, что за август сотрудники фонда вряд ли получат зарплату. Из-за потери кормушки части функционеров все же пришлось в Польше пойти работать. Чего, собственно, фонд для жизни сменил локацию? Просто ребенок Мороз поступил в один из польских университетов. Сама Мария недавно отдохнула в Монако. И вот какие отзывы собирают ее фотографии в Instagram.





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И пусть она это называет работой, мы будем называть вещи своими именами.



Это одна из бывших активисток "Страны для жизни". После спада напряжения в противостоянии она стала, как и до выборов 2020, аполитичной.

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Уже больше года прошло. Сколько нужно иметь накоплений, чтобы сейчас еще отдыхать, я не знаю. Какие-то денежные средства, естественно, получают. Но откуда они получают, трудно сказать и предположить. Выкладывают отчетность фонда "Страна для жизни", это не запрещенная информация, можно зайти свободно посмотреть любой месяц и в принципе статьи такой затрат, как заработная плата, там нет. Точно так же, как нет количества сотрудников почему-то. Зарплаты я не вижу, сотрудников я не вижу, соответственно, доходы - не знаю откуда. Возможно, какие-то другие источники. Экс-активистка инициативы "Страна для жизни"



Остался только груз обиды, ведь, как она говорит, даже спасибо не сказали. Главари, переместившись за границы республики, забыли, что есть Беларусь, и кто те люди, кто вел Тихановскую к власти.





Они все, можно сказать, пригодились в фонде, точно так же, как и в офисе Светланы Тихановской. Насколько я знаю, там считанные единицы людей, которые остались именно в фонде и при офисе. Обида, конечно, есть. Однозначно есть, и многие хотели бы, возможно, чем-то помочь, но уже не могут и ни слово свое сказать, и ни предложить какой-то вариант. 20 процентов стоит полагаться на фонд и 80 - рассчитывать только на себя.



Экс-активистка инициативы "Страна для жизни"





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К.Лебедева:

Вероятность сводится к нулю?

- Не могу сказать, что к нулю. Лучше рассчитывать на себя, кто знает, обработается твоя заявка или нет. Можно сказать, что немного нами пренебрегли.

К.Лебедева: Таких людей, как Вы, много, забытых - тех, кто выполнил свои функции, а потом их отодвинули?



- Забытых… Многие уже сидят, получили реальные сроки, кто-то уже уехал в колонию. Я надеюсь, что в принципе где-то в душе они помнят, что эти люди что-то сделали, я думаю, что много людей. Из моих знакомых, кто уехал и там хотел как-то помогать Светлане, никто не остался при Светлане и помощь не получают. Создан был уже фонд "Страна для жизни", забрал все деньги.



К.Лебедева: Не успели?



- Можно сказать, не успели.



Вот вам и помощь нуждающимся - этих самых нуждающихся.





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Как говорит экс-активистка,BYSOL вывернул все карманы донаторов, поэтому СДЖ собирала лишь крошки с богатого стола Стрижака и BYSOL. В принципе и так все расходы отбились сполна. Но, как оказалось, собирать больше не у кого.



news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/b8c/y5cwxudnm3won2jpoqcut13gc4hg4zbe.png





Поэтому руководство фонда, где во главе структуры Тихановская и Мороз, а рядом вне списков, но в накрахмаленных рубашках от Лагерфельда и Хьюго Босс,- Вечерка. Так вот троица рассчитывала на деньги Госдепа, но те решили не торопиться. А отдельные представители штаба Тихановской теперь настаивают на проведении финансового аудита деятельности фонда. Похоже, не просто так.



Отчеты, конечно, есть на сайте, но, знаете, такие, для видимости.

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Обратите внимание, на рисунке представлены общие цифры, в документе за июль - чуть детальнее. Указано, что в сравнении со второй декадой количество волонтеров сократилось с 59 до 9 человек. Заработная плата у таких помощников по 300 евро на человека. Но, например, в графе "директор" отсутствует информация о деньгах. И, если посмотреть, таких пустых граф еще много. Ну, что это за такой формальный отчет?





Впечатление, что все ушло не туда, куда должно было бы. А об этом, видимо, говорить не принято.

Давайте поговорим о расписках и других неудобных документах.





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/ba5/u0e2bw3fw5ae3056rsas3w71ndk0t1o8.png

Например, в марте Тихановскому на передачи насчитали 600 евро. Видите на документе дважды ручкой отмечено. Он большой, ему нужно вдвойне, а если кому-то не досталось, уж простите.





Помните, как нам рассказывали, что волонтеры штаба Тихановской такие идейные, что даже денег не берут и питаются лишь водой и хлебом?



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Внимательно всмотритесь в суммы, потому что далее будет еще интереснее. Сколько получали поверенные лица Тихановской? Мороз, Татьяна Северинец, Олег Моисеев - по 2 тысячи. Ковалькова - 2 700, и это не единственная выплата. Так что чем дальше от выборов 2020, тем больше ответов, но еще больше вопросов.

Сейчас, чтобы оптимизировать расходы, убирают недовольных, вводят цензуру. Дошло до того, что любое упоминание офиса Тихановской в негативном ключе или ключе, который ставит под сомнение эффективность его работы и работы дуэта Тихановская-Вечерко, исключено. Людей просто банят в чатах, вносят в черный список.



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Так все же, а где деньги, Света?

Это волнует не только людей, которые пошли за вами, а в результате получили кукиш, это волнует и нас, ябатек. Просто очень интересно. Кстати, человек, который написал пост выше - это ни какой-то там человек со стороны, это координатор диаспоры в Великобритании и член ШОС. Чтобы долго не объясняться, его просто заблокировали. Уж больно интересно, какова будет развязка во всей этой многосерийной мелодраме с элементами криминала и детектива? Но с другой стороны, налицо диктатура в параллельном невероятном мире. Но, наверное, нам этого не понять, ведь это другое. И все же вопрос покоя не дает тем же невероятным: где деньги, Света?











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Правильные выводы делаете. Напомню, откуда всплыли эти 2 млн евро. Сладкая парочка Тихановская и Вечерко встретились с президентом норвежской компании Yara Свейн Торе Холзетером. Yara решила пересмотреть ситуацию и к декабрю принять решение о дальнейшем присутствии в Беларуси.

Офис Тихановской обязуется (подчеркиваю) именно обязуется не форсировать процесс и получит от Yara $2 млн в виде пожертвования на поддержку прав человека, демократию и рабочих калийной компании. Прошлой осенью Yara передала Тихановской $3 млн на поддержку семьям пострадавших от "политических" репрессий шахтеров. Если без прелюдий, то Yara заплатила пролитовскому офису, чтобы те не мешали работать. И это, кстати, для них стало нормальной практикой.











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О такой же ситуации мы уже рассказывали во втором выпуске программы, где Александр Ярошук - председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов - получил премию от норвежского правительства в $50 тыс., а одним из акционеров Yara является кто? Правильно, правительство Норвегии. Шантажировать целое государство - это сильно. Представляете, на что идут европейцы, чтобы все же работать с Беларусью? Но это другое. А вопрос все тот же - где деньги, Света? Или все же Вечерко заведует финансами? А сколько он выделяет на передачки все еще вашему мужу? По-прежнему по 300 евро?



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Евгений Бычковский, предприниматель: Я просто не вижу там никакой системы. Абсолютная тупость и тьма. У меня сложилось четкое впечатление, что Тихановская и ее штаб живут сами по себе: трутся, тусуются, чем-то занимаются. Народная оппозиция сама по себе. Никто никого не слушает, мнением народа не интересуется, на прямую связь с народом не выходят. Штаб Тихановской не способен кристаллизировать вокруг себя народный процесс. Поэтому люди не верят ни в какую перспективу, мы видим разброд и шатания. Экс-активистка инициативы "Страна для жизни"

Как может выйти иначе, когда знаешь, чего хочешь, но боишься сказать, потому что понимаешь, что в здравом уме за тобой никто не пойдет. Пора бы выучить урок.



"Всякую революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами отпетые негодяи".











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Разговор членов штаба С. Тихановской Петра Лысака и Виталия Кондратенко (Вирус):

- Я признаю, что мною воспользовались с самого начала. Я заблуждался, искренне собирал подписи. Кто их поддерживал, кто за них ратовал, ни то чтобы по фамилиям не помнят, по именам.



- Их лозунги и действия расходятся на сто процентов.



- Да, понимаешь, что-то не сложилось, какие объяснения себе находил, а вчера я понял, что нас изначально просто использовали.





Как использовать людей в революции

По теме, как использовать людей в революции, интересное интервью. Если в двух словах, то мужчину вербовали в Польше, чтобы провоцировать беспорядки в Беларуси прошлой осенью.

news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/e62/e584jxkpw1dg93z5oscl7eack5irgu6a.png

Отрывок из интервью:

- Я должен был собрать около десяти человек, спровоцировать митингующих на драку, чтобы милиция подключилась, и тогда захватить милиционеров. Снять это видео и отдать им, по приезду они заплатят деньги. Я подумал о последствиях и сообщил куда следует.

Такая история-предостережение.

Но, как всегда, вы не понимаете, это же совсем другое!



