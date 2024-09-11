Почему Толочин можно назвать прекрасным местом для жизни

Сделать уютным для жизни небольшой город, агрогородок, деревню - стратегическая задача для нашей страны. Пристальное внимание - строительству и модернизации социальных объектов: больниц, ФАПов, детских садов. А еще важно не только создать комфорт, но и обеспечить людей работой с достойной зарплатой. Сейчас особенно горячий сезон у наших аграриев. Так, в Толочинском районе идет активная заготовка картофеля и яблок. На местном консервном заводе внедряют передовые технологии на полях и в садах. И это гордость для всего района. Но современный завод далеко не единственная достопримечательность Толочина. Экскурсия в проекте "Место для жизни" от местной жительницы Оксаны Самсоновой.