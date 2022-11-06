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Почему туристы из Евросоюза все чаще приезжают на оздоровление в белорусские санатории?
Более 300 тысяч граждан Евросоюза посетили Беларусь без виз. Большинство - жители Литвы и Латвии. Многие едут в наши санатории, ведь это прекрасный сервис, вкусное питание, а также качественное оздоровление с использованием природных лечебных факторов. Любят иностранные гости и путешествовать по красивейшим белорусским городам. Например, у россиян Минск - самый популярный в ноябрьские праздники.
Чем привлекает наша страна зарубежных гостей и почему они готовы возвращаться сюда снова и снова, узнала Елизавета Синяк.Укрепить здоровье, пройти диагностику и отдохнуть с пользой для души и тела приезжают в белорусские здравницы. Здесь для каждого посетителя - индивидуальный подход. Электро- и грязелечение, массажи и физиотерапия предлагают в санаториях. Также важная часть оздоровления - восстановление природными богатствами. В белорусских санаториях используют минеральные воды из более, чем 90 скважин и лечебные грязи 4 месторождений.
Например, здесь можно пройти курс лечения минеральными водами. На территории установлен бювет. Вода идет из собственной скважины. Ее глубина 432 метра.
Отдых в наших санаториях популярен не только среди белорусов. Сотни тысяч иностранцев оздоравливаются ежегодно. А еще приезжают обрести спокойствие и отвлечься от "домашних" забот. Например, Любовь прибыла из Эстонии. Рассказывает, что отдых в Беларуси ничуть не уступает зарубежным курортам.
Любовь Тромбовецкая, отдыхающая санатория (Эстония):
У нас, в Эстонии, вообще очень любят санатории Беларуси, очень популярно это направление. Здесь просто какое-то невероятное, волшебное место и по красоте, и по энергетике. Пейзажи потрясающие. Для меня вообще Беларусь - это поле абсолютного добра.
О высоком качестве белорусской медицины
Радуют гостей и демократичные цены. Насиб приехал из Баку. Говорит - много где бывал, но в Беларусь готов возвращаться из-за соотношения цены и качества услуг. Про зарубежные отмечает - дорого.
Насиб Насибов, отдыхающий санатория (Аазербайджан):
Иностранцы готовы преодолевать сотни километров не только из-за белорусских пейзажей и разнообразия услуг. Многим близка социальная политика страны, где приоритет - семья. Приезжают отдохнуть на время, а после остаются жить. Так получилось и у семьи Шпехт. Около 30 лет жили в Германии. В прошлом году приехали отдохнуть в Беларусь - понравилось. Вернулись опять и решили остаться. Здесь живут уже 8 месяцев.
Чтобы каждый отдыхающий чувствовал себя в Беларуси как дома и возвращался обратно, создаются все условия: подготовлены сбалансированный рацион питания и комфортные номера для проживания. Также в белорусских здравницах постоянно обновляют медоборудование, пополняют перечень услуг и облагораживают территорию - все это создает хорошие условия для полноценного отдыха, оздоровления и реабилитации.
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