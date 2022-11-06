Почему туристы из Евросоюза все чаще приезжают на оздоровление в белорусские санатории?

Более 300 тысяч граждан Евросоюза посетили Беларусь без виз. Большинство - жители Литвы и Латвии. Многие едут в наши санатории, ведь это прекрасный сервис, вкусное питание, а также качественное оздоровление с использованием природных лечебных факторов. Любят иностранные гости и путешествовать по красивейшим белорусским городам. Например, у россиян Минск - самый популярный в ноябрьские праздники.



Чем привлекает наша страна зарубежных гостей и почему они готовы возвращаться сюда снова и снова, узнала Елизавета Синяк.Укрепить здоровье, пройти диагностику и отдохнуть с пользой для души и тела приезжают в белорусские здравницы. Здесь для каждого посетителя - индивидуальный подход. Электро- и грязелечение, массажи и физиотерапия предлагают в санаториях. Также важная часть оздоровления - восстановление природными богатствами. В белорусских санаториях используют минеральные воды из более, чем 90 скважин и лечебные грязи 4 месторождений.



Например, здесь можно пройти курс лечения минеральными водами. На территории установлен бювет. Вода идет из собственной скважины. Ее глубина 432 метра.



Отдых в наших санаториях популярен не только среди белорусов. Сотни тысяч иностранцев оздоравливаются ежегодно. А еще приезжают обрести спокойствие и отвлечься от "домашних" забот. Например, Любовь прибыла из Эстонии. Рассказывает, что отдых в Беларуси ничуть не уступает зарубежным курортам.



Любовь Тромбовецкая, отдыхающая санатория (Эстония):

У нас, в Эстонии, вообще очень любят санатории Беларуси, очень популярно это направление. Здесь просто какое-то невероятное, волшебное место и по красоте, и по энергетике. Пейзажи потрясающие. Для меня вообще Беларусь - это поле абсолютного добра.