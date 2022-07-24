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Почему у европейцев и американцев все больше претензий к своим правительствам, расскажем в "Понятной политике"

От Байдена устали не только арабы, но и союзники. Утомленные свинцом. В США и ЕС все чаще выступают против бездумных и безумных трат на украинский конфликт. Миллиарды бюджетных денег на фоне кризиса и рекордной инфляции.

Почему у населения все больше претензий к правительству и кто еще из западных лидеров может лишиться кресла? Усталость Запада - в "Понятной политике". Смотрите в понедельник после "Панорамы".

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