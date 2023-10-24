О трендах на карманные государства поговорим в проекте АТН "Тренды"

Официальный Киев попал под полное ручное управление из Белого дома. Украинское государство в классическом смысле прекратило свое существование. Содержание всего аппарата и социальные гарантии населения обеспечиваются за счет внешних доноров. На собственные силы уже давно никто не рассчитывает. Такое мнение в эфире программы "Тренды" высказал политолог Владимир Корнилов.

