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О трендах на карманные государства поговорим в проекте АТН "Тренды"

Официальный Киев попал под полное ручное управление из Белого дома. Украинское государство в классическом смысле прекратило свое существование. Содержание всего аппарата и социальные гарантии населения обеспечиваются за счет внешних доноров. На собственные силы уже давно никто не рассчитывает. Такое мнение в эфире программы "Тренды" высказал политолог Владимир Корнилов.

Почему вспыхнул сектор Газа? Как смену информационной повестки переживает забытый киевский комик? Польская правящая партия отказывается отдавать власть. На что готов пойти Туск и его команда?

Андрей Сыч вместе с аналитиками и экспертами будет разбираться в тенденциях современного мира. Смотрите проект Агентства теленовостей «Тренды» сразу после "Панорамы".

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