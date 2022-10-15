Почему украинским националистам интересны южные территории Беларуси

В 2018 году во время главной встречи украинских националистов (равно нацистов, потому что встреча была названа "Бандеровскими чтениями") прозвучали и были задокументированы следующие тезисы:





все этнические территории Украины большевики раздали марионеткам Москвы;



большая территория Украины оказалась под оккупацией сегодняшней Российской Федерации;

на севере значительные территории Украины были включены в состав БССР. Речь идет о северной части Полесья и Брестчины с городами Мозырь и Брест;

1/3 территории Украины сегодня находится за границами государства Украина;

соборная Украина должна охватывать территории, на которых прозвучала независимость украинского государства на протяжении ХХ века.





Обратите внимание, что украинским националистом интересны южные территории Беларуси. Почему? Это процесс восстановления соборной Украины. И об этом они говорят из года в год.

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В 2018 году было отмечено, что юг Беларуси может стать плацдармом для введения российских войск в Украину. Но не говорили, при каких условиях. По мнению тех же националистов, в таком круге Украина оказывается среди недружественных государств - Запад в их числе. Поэтому заранее стратегию выбирают, при которой ЕС может стать на сторону Незалежной. Если Украина займет агрессивную позицию по отношению к Кремлю, тогда она будет рассматриваться как субъект геополитики, а не трофей Евросоюза, в частности, Польши. Поэтому задача проста - сдружиться против общего врага и ненадолго забыть о желании собрать соборную Украину и забрать свое у Молдавии, Румынии, Польши.

В этом случае Беларусь в союзе с Россией невыгодна. Она выгодна как союзница Украины и коалиции Запада, потому что так проще приблизиться к границам Российской Федерации. И, кстати, представители праворадикальных партий признают, что войну (и именно войну) начала первой Украина.