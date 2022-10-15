3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Почему украинским националистам интересны южные территории Беларуси
В 2018 году во время главной встречи украинских националистов (равно нацистов, потому что встреча была названа "Бандеровскими чтениями") прозвучали и были задокументированы следующие тезисы:
все этнические территории Украины большевики раздали марионеткам Москвы;
большая территория Украины оказалась под оккупацией сегодняшней Российской Федерации;
на севере значительные территории Украины были включены в состав БССР. Речь идет о северной части Полесья и Брестчины с городами Мозырь и Брест;
1/3 территории Украины сегодня находится за границами государства Украина;
соборная Украина должна охватывать территории, на которых прозвучала независимость украинского государства на протяжении ХХ века.
Обратите внимание, что украинским националистом интересны южные территории Беларуси. Почему? Это процесс восстановления соборной Украины. И об этом они говорят из года в год.
Полную версию проекта Ксении Лебедевой смотрите
В 2018 году было отмечено, что юг Беларуси может стать плацдармом для введения российских войск в Украину. Но не говорили, при каких условиях. По мнению тех же националистов, в таком круге Украина оказывается среди недружественных государств - Запад в их числе. Поэтому заранее стратегию выбирают, при которой ЕС может стать на сторону Незалежной. Если Украина займет агрессивную позицию по отношению к Кремлю, тогда она будет рассматриваться как субъект геополитики, а не трофей Евросоюза, в частности, Польши. Поэтому задача проста - сдружиться против общего врага и ненадолго забыть о желании собрать соборную Украину и забрать свое у Молдавии, Румынии, Польши.
В этом случае Беларусь в союзе с Россией невыгодна. Она выгодна как союзница Украины и коалиции Запада, потому что так проще приблизиться к границам Российской Федерации. И, кстати, представители праворадикальных партий признают, что войну (и именно войну) начала первой Украина.
Другие материалы по теме:
История действующего президента Латвии открывает глаза на войну с памятниками воинам-освободителями в этой стране
США пугают, что Россия может начать ядерную войну против Украины. А не по себе ли судят?
Почему Тихановская забыла про людей, которые вели ее к власти, на что обижены "невероятные" и как вербуют белорусов в Польше
Как беглые зарабатывают деньги на военной операции в Украине
Жив ли нацизм на Западе, как скрывались преступления Второй мировой и что такое "крысиные тропы" - об этом в проекте "Это другое"
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов