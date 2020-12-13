Почему украинцы местом для жизни выбрали в Беларусь и почему назад возвращаться не хотят?

Оказавшись в подобном положении, украинские политики словно под гипнозом продолжают танцы с бубном, обещая: еще чуть-чуть, и вот-вот страна-таки окажется в долгожданной Европе со всеми вытекающими. Правда, пока из Украины рекой текут деньги и работающее население. И вроде бы праздник отметили, посвященный так называемой революции достоинства, и логично было бы вспомнить успехи и достижения. Только вот люди говорят: гордиться-то на самом деле нечем. Украинцы продолжают искать лучшей жизни - сначала бежали от войны, а теперь вот и на вторичные работы в соседних странах, рискуя жизнью, соглашаются.



Население стремительно тает. Донбасс и как результат - тысячи жертв, яма в экономике, теперь еще и вирус ежедневно добавляет в страшный список сотни фамилий. Гора проблем растет, а "слуги народа" продолжают втихую рассовывать по карманам деньги из ковидного фонда. В такой ситуации единственный выход для многих - бежать. Те, кто забыл, что такое быть нужным стране своим трудом, своими достижениями, ищут этого в соседних странах. Едут к друзьям, знакомым, родственникам. Почему украинцы свое место для жизни выбрали в Беларуси и назад возвращаться не хотят? Из Березовского района материал о переселенцах Ксении Лебедевой (видео).



