Почему утром нужно пить именно теплую воду, рассказала диетолог

О том, что проснувшись, первым делом нужно выпить стакан воды, слышали многие. Но какую же пользу организму принесет это простое действие, рассказала диетолог Елена Жигалина, пишет sb.by.



Диетолог: Утром лучше пить теплую воду -ориентируйтесь на температуру 40 градусов.

Введите питье воды по утрам в привычку и положительные изменения в организме вы заметите уже спустя месяц, уверяет Жигалина. Вода поможет разжидить застоявшуюся за ночь лимфу и ускорит ее циркуляцию. Кроме того, такой утренний напиток запустит метаболизм в организме, поспособствует выводу токсинов.