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Почему утром нужно пить именно теплую воду, рассказала диетолог
Факт
О том, что проснувшись, первым делом нужно выпить стакан воды, слышали многие. Но какую же пользу организму принесет это простое действие, рассказала диетолог Елена Жигалина, пишет sb.by.
Диетолог: Утром лучше пить теплую воду -ориентируйтесь на температуру 40 градусов.
Введите питье воды по утрам в привычку и положительные изменения в организме вы заметите уже спустя месяц, уверяет Жигалина. Вода поможет разжидить застоявшуюся за ночь лимфу и ускорит ее циркуляцию. Кроме того, такой утренний напиток запустит метаболизм в организме, поспособствует выводу токсинов.
Сколько воды нужно выпивать вдень?
Ограничиваться одним стаканом воды поутру на все время бодрствования не стоит. Елена Жигалина рекомендует равномерно пить воду в течение дня. Сколько требуется? Рассчитайте необходимое количество жидкости по простой формуле: 30 мл на один кг веса. Например, взрослому человеку, который весит 60 кг, в день будет полезно выпить 1,8 л воды.
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