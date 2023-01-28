Лаппо: Новые документы об охране госграницы Беларуси - наш адекватный ответ недругам

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 января 2023 года утвердил решения на охрану государственной границы. Впервые это сразу два документа - охрана границы пограничниками на земле и ПВО - в небе. Почему понадобились сразу два документа? Обстановка не дает повода самоуспокаиваться, об этом в проекте "Вопрос номер один" рассказал председатель Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо.

"Вопрос номер один" с Анатолием Лаппо смотрите здесь

Анатолий Лаппо отметил, что военно-политическая обстановка на белорусской государственной границе меняется. "Если взять год назад, обстановка в воздушном пространстве была спокойной. Мы видели, как летают гражданские самолеты по определенным коридорам. Если взять прошедший 2022 год, то только вдоль белорусской границы мы зафиксировали полет 463 беспилотников. Это ведется разведка, - рассказал главный пограничник страны. - Вблизи нашей границы появилась армейская авиация, которой раньше не было. Раньше мы, пограничники, знали авиацию друг друга. И если производились полеты, то мы сопредельную сторону информировали. И они нас. Сейчас такого нет".

Также Анатолий Лаппо напомнил об украинском военном вертолете Ми-8, который пересек воздушное пространство Республики Беларусь, и обукраинской ракете, обломки которой упали на территорию нашей страны.



