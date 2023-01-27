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Почему в Беларуси впервые утверждены два документа: об охране границы пограничниками на земле и ПВО - в небе? Ответы 28 января в проекте "Вопрос номер один"

Пограничная безопасность, ситуация с беженцами, поддержка армии. Почему глава государства впервые утвердил два документа: об охране границы пограничниками на земле и ПВО - в небе?

"Вопрос номер один" для председателя Госпогранкомитета Беларуси Анатолия Лаппо. Смотрите проект в субботу, 28 января, в вечернем эфире.

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