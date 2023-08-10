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Почему в США цены на электроэнергию выросли в 360 раз в 2021 году

Почему в США цены на электроэнергию выросли в 360 раз в 2021 году

Вот уже второй десяток лет Вашингтон, Берлин и Лондон заявляют, что нефть - главное проклятие планеты и важно перейти к возобновляемым источникам энергии (ветру, солнцу и воде). Правда, сама природа, кажется, против такого наглого популизма.

Так, всего пару лет назад в нефтяном штате случился энергетический коллапс: от мороза и наледи остановились фактически все ветряки. В феврале 2021 года без света и тепла остались 5 млн домовладений.


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Это называется "не прошли проверку на прочность", и Техас просто замерз. Оказалось, хваленая зеленая энергетика не выдерживает элементарных колебаний погоды и не работает без поддержки со стороны традиционных способов генерации.

Кто из американских чиновников снимает сливки, раздувая климатические мифы, и чьи миллиарды уходят на ветер. О том, чем чреват для мировой экономики отказ от нефти и газа, узнаете в очередном выпуске "Понятной политики".

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