Почему в США цены на электроэнергию выросли в 360 раз в 2021 году

Вот уже второй десяток лет Вашингтон, Берлин и Лондон заявляют, что нефть - главное проклятие планеты и важно перейти к возобновляемым источникам энергии (ветру, солнцу и воде). Правда, сама природа, кажется, против такого наглого популизма.

Так, всего пару лет назад в нефтяном штате случился энергетический коллапс: от мороза и наледи остановились фактически все ветряки. В феврале 2021 года без света и тепла остались 5 млн домовладений.





Это называется "не прошли проверку на прочность", и Техас просто замерз. Оказалось, хваленая зеленая энергетика не выдерживает элементарных колебаний погоды и не работает без поддержки со стороны традиционных способов генерации.