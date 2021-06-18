Почему в ущерб собственному народу Украина газ закупает в Европе - Андрей Сыч в рубрике "Площадка"

Украина уже продолжительное время предпочитает не закупать газ в России. В ущерб собственному народу газ закупается демократически правильный - в Европе (и, видимо, не важно, что он тоже российский, только перепроданный через посредников, а потому в разы дороже). В чьих интересах реализуется такое решение? Говорят цифры. Подробнее в ситуации разбирался аналитик Андрей Сыч в рубрике "Площадка".

Евросоюз как бренд призван вызывать у потенциального потребителя ассоциацию с сытой и беззаботной жизнью. Все это, само собой, рассчитано на формирование положительного имиджа и ненавязчивую экспансию. Но к чему она приводит, и какая взаимосвязь между обещаниями на красивой картинке и пустыми кошельками аборигенов?

Свежее исследование по доступности природного газа для населения демонстрирует достаточно показательное соотношение цен и событий. Так, например, в странах, укусивших евроинтеграцию, газ для населения стоит в два-три раза дороже. Если, к примеру, в Беларуси за тысячу кубических метров население платит порядка 147 долларов, то в Украине 391 доллар, а в Молдавии 306 долларов. Да, действительно, когда приходит счет на оплату за газ, он мало кого может обрадовать, особенно в зимний период, если ты этим самым газом отапливаешь дом. Но вот если эту сумму умножить на три, как делают в Украине, то слезы прожгут дыру в кошельке.

Сам Евросоюз со своей внешней политикой очень напоминает сетевую структуру, по примеру которой работают многие косметические бренды. Хорошо живет тот, кто стоял у истоков формирования бизнеса. Все, кто привлекается со временем, обеспечивают жизнеспособность структуры. Сакральный образ, который демонстрируют в лице золотых и платиновых директоров, вынуждает новичка мчать сломя голову навстречу успеху и благополучию, несмотря ни на что. Ровно так же и на витрине Евросоюза демонстрируют благополучную Германию, Францию, Италию, вызывая у соседей желание евроинтегрироваться.







Казалось бы, причем тут цены на газ? А все достаточно просто. В игре с евроинтеграцией каждый преследует свои цели. Правительство страны, желающей добиться статуса "платинового директора", готово сражаться за него до последнего гражданина. Плевать им на то, в каком положении в итоге окажется простой украинец или молдаванин. Там задача другая: войти в заветный клуб и получить признание. Для этого в том числе готовы идти на конфронтацию с Россией - надо же соблюдать тренды клуба. Поводыри демократии в Беларуси свою лояльность коллективному Западу демонстрировали, давая обещания решить российский вопрос в Беларуси.

К чему приводит следование за такими вождями, мы уже не один год наблюдаем у себя за забором: когда дело доходит до того, что у людей не хватает пенсии и зарплаты на оплату коммунальных услуг. Достигается такая "перамога" достаточно просто, в буквальном смысле назло врагу и уши отморозим. Так, Украина, например, формально отказалась от закупки российского газа и теперь якобы берет демократически правильный газ в Европе. Проблема только в том, что газ от этого не перестает быть российским, только в цене он растет многократно. Разницу при этом оплачивают простые украинцы. У кого в карманах накапливается осадок от этой авантюры - все прекрасно понимают.

Это подтверждает исследование Киевского международного института социологии. Согласно полученным данным, причиной экономических проблем в Украине более 33% граждан считают некомпетентность власти, а более 42% видят причину в коррупции. При этом практически каждый опрошенный отмечал существенный рост тарифов на коммунальные услуги, почти каждый третий полностью или частично лишился работы.

Я надеюсь, мы до такого откровенного маразма никогда не демократизируемся. Беларусь - страна, в которой хочется жить.

