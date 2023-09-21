Почему вакцинироваться против гриппа рекомендуется ежегодно

Вакцинироваться против гриппа рекомендуется ежегодно. Об этом рассказала заведующая лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии Наталья Шмелева, сообщает БЕЛТА.

"Часто люди спрашивают, нужно ли прививаться в этом году, если прививался в прошлом. Да, нужно. Во-первых, иммунитет непродолжительный: через 6 месяцев после вакцинации имеет склонность к угасанию. Во-вторых, штаммовый состав вакцин ежегодно обновляется, обновился он и в этом году", - сказала Наталья Шмелева.

Она уточнила, что вакцины против гриппа, применяемые в прошлом году, в этом сезоне уже не актуальны.

Эксперты ВОЗ ежегодно собирают глобальные совещания, где обсуждаются генетические свойства циркулировавших вирусов гриппа, их изменение. Состав противогриппозных вакцин на предстоящий эпидемический сезон для стран Северного полушария публикуется в феврале.

Заведующая лабораторией отметила, что в Беларуси, как и во всем мире, применяются трех- и четырехвалентные противогриппозные вакцины. В состав четырехвалентных входит дополнительный компонент вируса гриппа В/Ямагата.

"Если проанализировать эпидемическую ситуацию в мире за несколько прошедших сезонов, то вирусы гриппа этой линии не выявлялись в циркуляции в течение более чем 3 лет. Поэтому трехвалентная инактивированная вакцина, которая предназначена для массовой профилактики за счет государственного бюджета, будет актуальна в данном сезоне, поскольку активной циркуляции вируса гриппа В/Ямагата не привидится, судя из сложившейся эпидемической ситуации", - добавила Наталья Шмелева.