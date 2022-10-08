Почему важно говорить правду белорусам о реальной военно-политической ситуации

Учитывая нынешнюю обстановку, нужно быть готовыми отразить любые возможные выпады и атаки. Что следует быть начеку, на неделе говорил и Президент во время совещания с силовым блоком. Тогда же глава государства поставил задачу - информировать белорусов о реальной военно-политической ситуации и вокруг Беларуси, и внутри страны. О том, почему важно говорить правду, - Ксения Лебедева.

Наши западные соседи постоянно пытаются упрекнуть Беларусь в участии в спецоперации в Украине и в нашей готовности открыть второй фронт. При этом сами, не стесняясь, увеличивают воинский контингент.

За последние годы у западных границ Союзного государства количество военных увеличено с 12 до 35 тыс. Более того, США на ротационной основе содержит в Европе еще 60-тысячную группировку. Для понимания: многонациональные тактические группы НАТО имеют более 100 самолетов, 130 вертолетов, 210 танков, 640 бронированных автомобилей повышенной проходимости, сотни единиц артиллерийских установок, в т.ч. всем широко известные HIMARS.

Кроме того, поляки в последние месяцы анонсировали закупку крупных партий военной техники. Определенно, что это вооружение не для самообороны.

То, что Беларусь нужна нашим западным соседям как воздух, говорит и лидер литовских националистов. Он, не стесняясь, говорит о том, что пока Украина пускает кровь Кремлю, российские танки не подойдут к литовской границе. Очень странно выходит, ведь на самом деле сегодня Литва делает все, чтобы эти танки приблизились к их границам.





Сакалас Городецкис, лидер Союза литовских националистов: Беларусь нужна нам как воздух, кто бы ни был там у власти. И суверенность этого государства - это гарант безопасности Литвы, потому что российские танки 50 или 500 км - это большая разница для нашей безопасности. Почему мы помогаем Украине? Ответ четкий: пока Украина пускает кровь Кремлю, они не придут к нам.

Собственно, по этой же причине эти же ребята поддерживают и недополк Калиновского, который находится под главным управлением разведки Украины, и в своих влажных фантазиях они мечтают все же напасть на Беларусь и "освободить" ее. Но стоит ли всерьез воспринимать это бандформирование, настолько ли страшен волк, как его малюют или показывают в TikTok. На данный момент, по данным нашей разведки, в этом бандформировании менее 100 человек, и наши чекисты знают каждого. Знают все об их семьях, в том числе это подчеркнул и Тертель во время встречи. Собственно, то, что дела у "калиновцев" идут не очень, что их ряды постоянно сокращаются, это же подтверждает и экс-боец. Правда, это интервью было записано еще в августе. На данный момент их стало на 60 человек меньше.

Виктор Савич, экс-боец бандформирования "Полк Калиновского": Я вернулся из Украины из белорусского подразделения, где пяти полков не существует в принципе как разрекламированных. Из всех подразделений на текущий момент есть только полк Калиновского, в нем 160 человек.

В связи с неоднозначной ситуацией у наших границ Главнокомандующим была поставлена задача перед силовым блоком - ничего не скрывать от людей. Регулярно должны проводиться информационные встречи, где журналисты могут открыто задать вопросы, которые тревожат людей. Не секрет, что польские и литовские СМИ раскручивают информацию о скором нападении на Беларусь, пытаясь запугать белорусов и посеять панику. Наш силовой блок работает на опережение, пока отбивает западные вбросы словом и реальной информацией о происходящем.





Значение Беларуси растет с геометрической прогрессией в этой игре, отметил председатель КГБ Иван Тертель. Наша страна - это что стратегическая территория, ведь мы единственный союзник России рядом. Беларусь - слабое направление для украинцев, они боятся открытия второго фронта на рубежах Беларуси.

Боятся и заявлений Лукашенко о полной поддержке Российской Федерации, но только в рамках договоренностей и обязательств внутри Союзного государства.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: Мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства. Наше участие в том, чтобы не допустить распространения этого конфликта на территорию Беларуси, во-первых. Во-вторых, не допустить нанесения удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии. Как я говорил, в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие.





Поэтому, как говорит наш Президент, хочешь мира - готовься к войне.