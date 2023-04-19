Почему важно не ругать детей за их слезы и злость?

"Не плачь - ты же будущий мужчина" или "принцессы не злятся" - фразы, которые слышал каждый или хоть раз применял в воспитании своего ребенка. Но почему важно не запрещать ребенку проявлять свои эмоции, например, злиться или плакать? Семейный психолог Вика Дмитриева объяснила, что такое воспитание детей неправильное и приносит только психологический вред ребенку. Ее слова приводит "Беларусь сегодня".

"Мальчику нельзя говорить, что мужчины не плачут, а девочке - "какая ты некрасивая, когда плачешь" или "ты уже большая, перестань плакать". Будто бы можно проливать слезы только до какого-то определенного возраста. Родителям следует знать, что детям нельзя запрещать проявлять любые чувства. Из-за этого в будущем у них могут возникнуть серьезные психологические и ментальные проблемы: они начнут пить, принимать наркотики или совершать какие-то другие неадекватные вещи, тем самым подавляя пустоту и боль внутри себя из-за боязни проявить их физически", - Вика Дмитриева убеждена, чем меньше родители будут стереотипно относиться к воспитанию, тем счастливее и психически здоровее будут расти их дети.

Психолог также напомнила, что чем больше родители будут ограничивать своих детей и не давать проживать эмоции, тем хуже будет в будущем. Она привела в пример поколение сегодняшних мужчин, которым в детстве запрещали плакать: "Они сразу начинают, например, драться или пить в огромных количествах, потому что иначе не могут пережить какую-то ситуацию или проблему. Лучше бы мужчина пришел к своей жене, положил бы голову на ее колени и сказал: "Мне плохо, мне больно, мне страшно". И было бы лучше, если бы он при этом заплакал, проявляя физически все свои внутренние переживания, вместо того чтобы пойти и всеми неадекватными способами попытаться утихомирить свои внутренние эмоции".